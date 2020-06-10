Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak?

Dün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıdan sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlayıcı emeklilik sistemini duyurdu.. Tamamlayıcı emeklilik ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma modelle işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Türkiye’nin İstikrar Kalkanı’nı sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin İstihdam Kalkanı’nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini 2022’de yürürlüğe sokacağız” dedi.