Tapuya sanal ayar, eve online ödeme

Sistem üzerinden alım - satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkan tanındı. Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti

Bazı projelerde ise konutların üç boyutlu gezilmesine, hazır dairelerin uzaktan görülebilmesine kadar pek çok hizmet sunuluyor. Gayrimenkul alımının önündeki engelleri kaldıran tüm bu zincir, tükecinin evinde kalarak yapacağı işlemlere erişim olanağı tanıyor.

İstanbul önde

İstanbul’da 18 Mart’tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy’de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir’i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti.

‘Bizdeki hız kimsede yok’

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Web Tapu sisteminin özellikle bu dönemde geliştiricilere ve vatandaşa kolaylık sağladığına dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye’nin tapu konusunda diğer ülkelere kıyasla çok hızlı olduğu değerlendirmesini yaparken, “Dünya artık buraya gidiyor. Biz bu sürecin biraz gerisinde kalmıştık. Artık dünyayla eş zamanlı hareket ediyoruz” dedi.