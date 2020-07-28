28.07.2020 - 12:30 | | AA
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 6 Ağustos vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 29 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhalelere 161 milyar 940 milyon liralık teklif geldi.
İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Siyasette Atatürk'e lanet polemiği! Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamaSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Sena Alkan'a konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Kalın, Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, 'Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti' ifadelerine yer verdi. Kalın, 'Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok' dedi.