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    HaberlerEkonomi Haberleri TEB Özel’e en iyi özel banka ödülü
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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TEB Özel’e en iyi özel banka ödülü

    TEB Özel, dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması’nda ‘En İyi Özel Bankacılık’ ödülüne layık görüldü. TEB Özel’in birinci seçildiği araştırma 2300’ü aşkın sektör profesyonelinin değerlendirmesiyle gerçekleştirildi.

    TEB Özel’e en iyi özel banka ödülü

    TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “30 yılı aşkın süredir istikrarımızı bozmadan, müşteri talepleri doğrultusunda farklı ürünler ve hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu ödüller, TEB olarak benimsediğimiz ‘danışman banka’ anlayışımızın karşılık bulması anlamında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz” dedi.

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