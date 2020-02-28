TEB Özel’e en iyi özel banka ödülü

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “30 yılı aşkın süredir istikrarımızı bozmadan, müşteri talepleri doğrultusunda farklı ürünler ve hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu ödüller, TEB olarak benimsediğimiz ‘danışman banka’ anlayışımızın karşılık bulması anlamında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz” dedi.