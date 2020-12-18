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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

TEB’den 3 ay ertelemeli kredi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar yüzde 1.35’ten başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

TEB’den 3 ay ertelemeli kredi

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk. Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor” dedi.

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