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    HaberlerEkonomi Haberleri TEDAŞ'tan tarımsal sulama borçlarına yeniden yapılandırma
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    02.08.2020 - 09:30 | | AA

    TEDAŞ'tan tarımsal sulama borçlarına yeniden yapılandırma

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı.

    TEDAŞ'tan tarımsal sulama borçlarına yeniden yapılandırma

     

    Edinilen bilgiye göre, 2021 Eylül sonuna kadar borcunu yapılandırmak için başvuran abonelerin borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılıyor.

    TEDAŞ'ın tarımsal sulama abone grubundan 61 bin 184 aboneden 2 milyar 14 milyon 805 bin 873 lira anapara alacağı bulunuyor.

    Şirket, söz konusu borçların yeniden yapılanması kapsamında, 22 bin 15 abonenin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu 6824 ve 7061 sayılı kanunlar kapsamında yeniden yapılandırdı. 39 bin 169 abonenin yapılandırma çalışmaları ise sürüyor.

    TEDAŞ’ın borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yapmayan 39 bin 169 adet aboneden toplam 1 milyar 521 milyon 489 bin 409 liralık alacağı bulunuyor.

    Borçlu abonelerin, 2021 Eylül sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere, bölgelerinde hizmet veren elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvurmaları halinde borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılabiliyor.

    Borcunu yeniden yapılandıran abonelerin ilk taksit ödemeleri, 2021 Ekim'de başlayacak. 

     

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