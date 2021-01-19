Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 Tediye ödeme tarihleri belli oldu

Tediyeler ne zaman ödenecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kamuda çalışan binlerce işçileri yakından ilgilendiren tediye ödemeleri her yıl dört eşit parçada ödeniyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara yatacağı merak konusu olmaya başladı. Yıl içerisinde dört eşit parçada 13'er günlük olarak ödenen Tediyelerin ilk 26 günlük ödeme tarihleri belli oldu

TEDİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılı içerisinde Tediye ödemelerinin ilk 26 günlük ödeme tarihleri açıklandı. Buna göre ilk ödeme 29 Ocak ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

NE KADAR TEDİYE ÖDEMESİ YATACAK?

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası 29 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLECEK?

“Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemesinin;

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. “

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.