Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru ekranı, sonuçlar ne zaman açıklanır? 10 bin TL VakıfBank, HalkBank,Ziraat Bankası kredi sorgulaması

10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç desteği kredi gündemde yer alıyor. Corona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak için 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Bir taraftan kredi başvurularının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı aranırken diğer taraftan ise temel ihtiyaç desteği kredisine nasıl başvuru yapılacağı araştırılıyor. Peki temel ihtiyaç kredi desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredi desteği başvuru ekranı...

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI KREDİ DURUMU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

VAKIFBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel ihtiyaç desteği ile ilgili bir bir açıklama gerçekleştirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.