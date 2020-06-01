Temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru sorgulama ekranı! 10 bin TL Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisinde 36 ay vade imkanı bulunuyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından temel ihtiyaç kredisi veriliyor.İşte 10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...

VAKIFBANK BAŞVURU VE KREDİ SORGULAMA EKRANINA NEREDEN GİRİŞ YAPILIR?

VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!