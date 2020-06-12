Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu nasıl sorgulanır? 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi başvuru ekranları...

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında 5.000 TL altında geliri olan vatandaşlara kamu bankaları tarafından uygun faiz oranı 36 ay vade imkanı ve ilk 6 ay ödemesiz olan Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor. Başvuruların devam ettiği Temel İhtiyaç Kredisi başvurusunda başvurularını tamamlayan vatandaşlar başvuru durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu nasıl sorgulanır? İşte Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu sorgulama ekranı...

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspxekranı üzerinden sorgulanabilecek.