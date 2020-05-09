Temel İhtiyaç Kredisi başvuru ekranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç kredisi başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından alınmaya devam eden 6 ay geri ödemesiz 0,49 faiz oranı ile bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru yapacakları bankaların cep şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. 10.000 TL'ye kadar Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu tamamlandıktan sonra banka tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra 7 gün içerisinde tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Peki 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi geri ödeme tablosu nasıl oluyor?

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Temel İhtiyaç Kredisi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası başvuru ekranları | 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama geri ödeme tablosu

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ