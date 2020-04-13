Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 6 ay ödemesiz kredi başvurusu hangi bankalara yapılıyor?

Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından hükümet tarafından birçok tedbir ve önlem alındı. Alınan tedbir önlemlerin yanı sıra bu süreçte zor durumda kalan vatandaşlara devlet yardım elini uzattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada ihtiyacı olan vatandaşlara kredisi desteğininin üç kamu bankası tarafından verileceği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Temel İhtiyaç kredisi desteğinin detayları da şekillenmeye başladı. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından verilecek olan kredi için vatandaşlar başvurularını online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Hane halkının geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlara sunulacak olan kredi imkanında 6 ay ödeme talep edilmezken vade 36 aya kadar bölünebilecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

FAİZ ORANI KAÇ?

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.