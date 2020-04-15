15.04.2020 - 11:01 | | DHA
THY’den bir acı haber daha
Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu.
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu hayatını kaybetti.
Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'tan sonra Türk Hava Yolları'nın koronavirüs nedeniyle hayatını eden üçüncü pilotu oldu.
İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.