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10.01.2021 - 22:52 | | AA

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

 

Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır. Böyle bir sözü söylemek, aziz milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

Ankara'da korkutan depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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