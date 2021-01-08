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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ticari iletilere tek noktadan kontrol

Ticaret Bakanlığı’nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli arama gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kullanıma açıldı.

Ticari iletilere tek noktadan kontrol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

Verilen süre doldu

İYS ile tüketiciler verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek.

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona erdi.

Vatandaşlar ileti onaylarını dünden itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Tercih değiştirme imkânı da olacak

Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

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