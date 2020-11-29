TOBB ile sonuç odaklı görüşme

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.



TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.



Toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, “TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Elvan, söz konusu görüşmelere gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceklerini belirtti.



Pakdemirli de söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımında “TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini” kaydetti.



‘Devleti yanımızda görmek çok değerli’



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda iki oturum yapıldığını, ilk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kuruluyla birlikte istişare ettikleri, ikinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sektörel toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Sektör meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.



Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, “İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi” ifadesini kullandı.