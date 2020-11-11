TOBB'dan KOBİ'ler için "e-ticaret eğitimi" atağı

Küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen e-ticaret, şirketler ve tüketiciler için büyük avantajlar sunuyor.

Birçok konuda KOBİ'lere eğitimler veren TOBB, yeni dünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri için "e-Ticarete e-Kılavuz" eğitim programı başlattı.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, dünyanın en büyük şirketleri listesinde son 20 yılda ciddi bir yapısal değişim yaşandığını, enerji ve finans devlerinin yerini teknoloji şirketlerinin aldığını söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgın sürecinde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "e-Ticaret hacmi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün artarken, özellikle pandemi döneminde katlanan rakamlarla önemini daha da ortaya koydu. Pandemiye karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel alışverişin yapılamadığı veya sınırlı olarak yapılabildiği dönemlerde esnaf, KOBİ ve ülkemizin önde gelen markaları satışlarına e-ticaret sayesinde devam etti." diye konuştu.

"Yeni pazarlara açılmanın yegane adresi e-ticaret"

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin ve küçük girişimlerin dijitalleşmesine büyük önem verdiklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelecek dijitalleşme ve e-ticarette. TOBB olarak KOBİ'lerimize ve girişimcilerimize yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. KOBİ'lerimizi e-ticaret uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek amacıyla 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim programını başlatıyoruz. 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim programı ile yeni pazarlara açılmanın yegane adresi e-ticaret uygulamaları KOBİ'lerimize ilk adımından itibaren her yönüyle anlatılacak."

5 hafta sürecek eğitim sayesinde KOBİ'lerin alanında uzman uygulayıcılarla buluşmasını sağlayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, eğitimin sonunda katılımcılara elektronik sertifika vereceklerini bildirdi.

e-Ticaretin incelikleri anlatılacak

Online ortamda gerçekleştirilecek "e-Ticarete e-Kılavuz" eğitim programı kapsamında, İleti Yönetim Sistemi AŞ tarafından e-ticaret uygulamaları konusunda genel bilgi verilecek. Ardından TOBB'un uzmanları tarafından "e-Ticaret Güven Damgası" uygulamaları anlatılacak.

Coğrafi işaretli ürünlere yer veren e-PTTAVM platformunda ürün satışlarına yönelik bilgiler paylaşılacak. Kişisel verilerin korunması düzenlemeleri, e- ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konular ele alınacak.

e-İhracat modelleri, satılması yasak ürün grupları, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarılacak. Ayrıca, e-ihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, e-vatandaşlık hakkında bilgiler verilecek.