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    20.03.2020 - 12:34 | | İHA

    TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu

    TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Başakşehir’de 500 konutun çekilişi gerçekleştirildi.

    TOKİ Başakşehir kura sonuçları belli oldu

    Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ) 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesine yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 500 konutun kurası bugün saat 10.00'da yapıldı. Kura, koronavirüs salgınından seyircisiz şekilde TOKİ’nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Talihliler, kura yoluyla belirlendi.

    Sonuçlar sitede

    Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet sayfasını açtıktan sonra ‘İl Seçiniz’ butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçiyorsunuz. Yan sekmede gelen ‘Proje Seçiniz’ kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçmeniz gerekiyor.Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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