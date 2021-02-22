Trüften telefona e-ihale’ye hücum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların Türkiye ekonomisine kazandırılmasına yönelik hayata geçirdikleri e-ihalelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “2020’de e-ihale sistemimiz aracılığıyla 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı” dedi.

Pekcan, AA’ya, 2020 e-ihale satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak, Kovid-19 salgınından önceki dönemde gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda dijital uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, bunlardan birinin de gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların e-

ihale ile satılması olduğunu söyledi.



Pekcan, açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ve herkese açık olan e-ihale ile vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı, kullanıcı dostu, rekabete açık bir ortam sunduklarını vurgulayarak, söz konusu sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini aktardı.

2 ay araya rağmen



Satışların, “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığı bilgisini veren Pekcan, “Bakanlığımızca e-ihale yönteminin başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ve 19 bin 30 grup eşya satılarak yaklaşık 1.4 milyar lira hasılat elde edildi” diye konuştu.

Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“2020 yılında e-ihalelere 2 ay ara verilmesine rağmen yılın tamamında e-ihale sistemi aracılığıyla yapılan satışlardan elde edilen hasılat, 2019 yılına kıyasla yüzde 19 artış gösterdi ve 442 milyon liraya çıktı. E-ihale satış hasılatı, araç satışlarında yüzde 16, eşya satışlarında yüzde 34 artış gösterdi.”

Vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, geçen yıl 19 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarları, 8.5 milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 6.5 milyon liralık kol saati ve 3.6 milyon liralık otomobil parçası satıldığını, bunların dışında trüf mantarı, kehribar taşı, ambergris gibi ilginç ürünlerin de satışının gerçekleştiğini aktardı.



Katılmak için ne gerekli?



Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine, ücretsiz üye olabiliyor. Katılımcılar, ihale için verilen en yüksek iki teklifi anlık olarak görüyor, 3 iş günü teklife açık halde tutulan eşya ve araçlar bu sürede bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.



Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini 7 gün içinde ödüyor ve ödemeyi takip eden 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Katılımcının ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.