Turizmin 2020 yüzü Patara oldu

Son yıllarda kültür miraslarını turizmde tanıtım yüzü yaparak global arenada atağa kalkan Türkiye’de, 2020 yılı ‘Patara Yılı’ olarak belirlendi.

Yıllara göre 200 ila 300 bin arasında turist ağırlayan Patara Antik Kenti’nin bu atakla birlikte ziyaretçi sayısında yüzde 300’ü aşan bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.



Yılın yüzü olacak bölge için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yakın zamanda Patara’yı ziyaret de etmişti.



Global tanıtım



‘Patara Yılı’ müjdesini ise dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında verdi. Türkiye’de 2018 ‘Troya Yılı’, 2019 ise ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmiş, bu bölgelere gelen turist sayısı kısa sürede üçe katlanmıştı.



Turizmde konsept yıllar, Türkiye’nin global tanıtımda yüzü oluyor. Her fuar ve kongre gibi etkinlikte o yılın yüzü olan bölge öne çıkarılıyor. 2020 boyunca ‘Patara Yılı’ dolayısıyla uluslararası tüm etkinliklerde bölgenin tanıtımı yapılacak.



Fethiye - Kalkan arasında, 18 kilometre uzunluğundaki dünyanın ve Türkiye’nin en büyük plajlarından biri olan Patara Plajı ile iç içe bulunan Patara Antik Kenti’ni, 2019’da 176 bin turist ziyaret etti, karşılığında 1.5 milyon lira gelir elde edildi. Patara Antik Kenti 2018’de ziyaretçi rekoru kırmış, 303 bin turist bölgeye gelmişti. 2017’de ise 221 bin turist ağırlanmıştı.



‘Tarihi’ atak

16 milyon turist ağırlayan Antalya, ‘Patara Yılı’ dolayısıyla ‘deniz, kum, güneş’ tatilinin yanı sıra tarihi değerleriyle de daha fazla öne çıkarılmış olacak. Bu sayede bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kültürel mirasları da daha fazla ziyaret etmesi öngörülüyor.



Dünyanın ilk meclisi ile ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos’un doğduğu yer olarak dünyada da tanınan Patara, aynı zamanda sahip olduğu plaj ile caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı önemli bir merkez nokta olarak biliniyor. Patara bölgesinin yeni dönem tanıtımında tüm bu özelliklerin en iyi şekilde kullanılması hedefleniyor.



‘İlklerin coğrafyası’



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, hem bölge özelinde, hem de Türkiye tanıtımı için ‘Patara’nın değerine dikkat çekti. Yağcı, “Patara gibi bir değerin bir konseptle güçlü şekilde tanıtımı bizi çok sevindirdi. Bu tarihi mirasımız Türkiye’de ve tüm dünyada anlatılmış olacak. İlklerin coğrafyası olan bölgemize çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz” dedi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ise, Türk turizmine çok önemli yansımaları olacak karara her türlü desteği vereceklerini söyledi. Perçin, “Ülkemizin tanıtım yüzü oluyor. Böyle bir değerin dünyadaki tanıtımına, seyahat acenteleri olarak her türlü destek için bizler de çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Tarihi zenginliğimizi temsil edecek



Yaptığı açıklamada “Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin değerine ilişkin şunları söyledi:



“Likya’nın ana liman şehri olan Patara, Osmanlı Devleti’nin, Kuzey Afrika ile telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf istasyonu aracılığıyla sağladığı yer. Yaklaşık 850 km uzunluğuyla Avrupa’nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu, İtalyanlar tarafından bombalanana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz.



Roma’nın bir parçası olan Likya birliğinin yönetim modeli, ABD’nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Likya birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirildi. Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’da. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar, daha pek çok nadide özelliğiyle Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara’yı çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”



FAİZDE KONTROLLÜ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’yi hızla bir toparlanma sürecine sokarak, 3. çeyrekte ekonomiyi yeniden artı büyümeye geçirdiklerini dile getirerek, öncü göstergelerin, 4. çeyrek rakamı da açıklandığında 2019’un tamamını da artı büyümeyle kapatacaklarına işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan, 2019’da tarihte eşine nadir yaklaşacak şekilde faizlerin 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattığını anımsatarak, bu yılın ilk ayında faiz rakamının yüzde 11.25’e gerilediğini, piyasa faizlerinin yüzde 8 - 10 aralığında olduğunu anlattı.



Ocak ayında otomobil satışlarında yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandığına dikkati çeken Erdoğan şunları söyledi:



“Görüldüğü gibi faizler indiği halde ne döviz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı, ne piyasalar karıştı, ne başka bir sıkıntı yaşandı. Tam tersi, açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor. Bu tablo ülkemizde eskiden beri sürekli ‘faizleri indirirseniz batarsınız, bitersiniz’ diyen zihniyete verilmiş en güzel cevaptır. Ekonomimizin gerçeklerine uygun olarak bu süreci kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz.”

Enflasyon iniyor



Risk göstergesinin 235’e gerilediğini, borsanın tarihin en yüksek seviyesi olan 120 binleri bulduğunu, ocak ayında yıllık bazda Tüketici Fiyatları Endeksi’nin yüzde 12.2, Üretici Fiyatları Endeksi’nin yüzde yüzde 8.8 olarak gerçekleştiğini dile getiren Erdoğan, “İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde 8.5’in bile altına ineceğiz” dedi.



Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin Ağustos 2018’in rakamının üzerine çıkarak 105 milyar dolar seviyesinde seyrettiğine dikkati çekerek, Başbakanlığı döneminde 135 milyar doları bulduklarını, bunu tekrar yakalayacaklarını belirtti.



Turizmde yılı 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar turizm geliriyle kapattıklarının altını çizen Erdoğan, bunu, “turizmde patlama” olarak nitelendirdi. Erdoğan, geçen yıl ihracatın yüzde 2’nin üzerinde artarak 180.7 milyar dolara yükseldiğini, dış ticaret açığının yüzde 45 düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76’dan yüzde 86’ya çıktığını ifade etti.