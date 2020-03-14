Turkcell’in yeni başkanı Aksu

Turkcell’de CFO’luk döneminde dikkatleri üzerine toplayan, bu performansı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine layık görülen Bülent Aksu, Turkcell’de yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Aksu, Bakan Yardımcılığı görevini de sürdürecek.

Turkcell’e 20 Temmuz 2016’da katılan Bülent Aksu, CFO’luğu döneminde bilanço ve kur riski yönetimindeki performansı ile dikkat çekmişti. İlk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak Turkcell’in sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmişti.

Aksu 2018 yılı Temmuz ayında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevi için şirketten ayrılmıştı. 2019 yılı Mart ayında yapılan Turkcell Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Aksu, artık şirkete Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda katkı sağlayacak.

23 yıllık kariyeri boyunca telekomünikasyon, enerji, tekstil gibi kritik sektörlerde görev alan Aksu, 1996’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Kuveyt Türk’te başlayan Aksu Çalık Holding, Petkim Petrokimya ve Star Rafineri gibi önemli şirketlerde çalıştı. Aksu 2016 ve 2018’de Fortune Türkiye dergisi tarafından yılın en başarılı 50 CFO’su arasında gösterilmişti.