'Türkiye hep küresel ekonominin kilidi'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.



Türkiye’nin genç ve dinamik bir ülke olduğunu dile getiren Pekcan, hızlı büyüme, kalkınma ve dünyanın en üst gelir grubundaki ülkeler arasına girme hedefleri çerçevesinde daha fazla katma değer üretmek, daha fazla ihracat yapmak bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Ciro artışına bakıldı



Brexit’e bağlı olarak, Birleşik Krallık ile AB ve Türkiye arasında yeni ticaret rejiminin belirginleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pekcan Türkiye’nin her durumda, küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğini kaydetti.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, liste hazırlanırken başvuran şirketlerin 2016-2018’de ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.



Söz konusu şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 511 olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü şirketlerimiz milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Verimliliklerini ise ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018’de her bir şirket ortalama 79 milyon liralık satış yaptı ve ortalama 111 kişiye istihdam sağladı, istihdamı yüzde 86 artırdı. Şirketlerin yüzde 63’ü ihracat yapıyor ve 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar” dedi.



İşte en hızlı ilk 10 şirket



Türkiye’de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde listeye giren ilk 10 şirketi, Ticaret Bakanı Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı.



1 Gintek İnşaat

2 FS Dış Ticaret

3 Profen Savunma

4 Ravago Chemicals

5 SBS Bilimsel Bio

6 TİS Teknolojik İzolatör

7 Form Mimarlık

8 Olmetsan Metal

9 Desird Tasarım

10 Dinamik Röntgen