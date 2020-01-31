Türkiye oyuna geldi!

Dev oyun ve espor fuarı Gaming İstanbul (GIST) kapılarını açtı. 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açık kalacak olan fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 18 bin metrekarelik alanda düzenlenen Gaming İstanbul’a yeni oyunlar damga vuruyor. Fuarda pek çok oyun turnuvası da düzenleniyor.



Oynarken ses verin!



Oyun aksesuarları markası Logitech, fuarda geniş bir standla yer alıyor. Marka, fuarda mikrofonlu oyuncu kulaklığı Logitech G Pro X’i deneyimletiyor. Kafa üstü formunda hazırlanan ürün, özellikle 6 mm Pro boom yerleşik mikrofonuyla dikkat çekiyor. Özel yazılımsal Blue Vo!ce mikrofon teknolojisi desteğiyle gelen kulaklık, bu sayede sesinize ince ayarlar yapmanıza imkan tanıyor. Ayrıca Blue Vo!ce’un gelişmiş modu daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.



Yerlilerden sanal gerçeklik



Gaming İstanbul’da oyun geliştiriciler için de bir bölüm bulunuyor. Burada pek çok genç geliştirici var. Bunlardan biri Animacera. Eğlenceli eğitsel fen oyunu. Dört genç girişimci tarafından Edirne’de geliştirildi. Fatih Candan, eğitici bir oyunla fen, matematik gibi dersleri eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.









Naau-The Lost Eye ise, Gamebit Studio tarafından geliştirildi. Kurucu ortaklarından Sinem İkis, “Sanal gerçeklik oyunu geliştirdik. Üç yıl önce dört arkadaş başladık. Şu anda beta sürümündeyiz. Haziran ayında yayına girecek. HTV Vive ve Oculus Rift’e uyumlu. Naau’da oyuncuları mistik bir dünyaya götürüyoruz. En iyi VR deneyimini sunmayı hedefliyoruz” dedi.



Crowalt adlı oyun da fuarda sergileniyor. Bu oyun gerçek bir tarihi hikayeden esinlenmiş. Amerika’daki bir yerleşik koloniyi bulmak için gönderilen kayıp koloniyi oyuncular bulmaya çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı da fuarda bir standla yer alıyor. Öğrencilerin geliştirdiği normal ve VR oyunları sergiliyor.



Funcom tarafından geliştirilen Conan Exiles oyunu da fuarda Türkçe versiyonuyla bulunuyor. Conan, bir hayatta kalma video oyunu.



Mount&Blade II Bannerlord fuarda



Türk oyun şirketi TaleWorlds, dünyaca tanınan Mount&Blade II Bannerlord’un çok oyunculu beta versiyonunu sergiliyor. Mart 2020’de piyasaya çıkacak olan oyunu fuar katılımcıları önceden oynama şansı yakaladı. Strateji, aksiyon ve rol yapma oyunu olan Mount&Blade, Ortaçağ’ın büyülü dünyasında geçiyor. Tekli ve çoklu oyun modunun bir arada yer aldığı oyunda görsel birçok yenileme var.



Cosplayer’lar ilgi çekiyor



Gaming İstanbul fuarında çeşitli kılıklara bürünmüş cosplayer’lar da ilgi çekiyor. Onları savaşçı, örümcek adam, tanrıça gibi farklı kostümlerle görmek mümkün.



Çift ekranlı bilgisayar



Gaming İstanbul (GIST) etkinliğinde HP’nin oyun bilgisayarı Omen ürünleri de sergileniyor. Omen standında PUBG ve CS:GO turnuvaları da oynanıyor. Oyun severler Omen dizüstü bilgisayarları ve profesyonel oyun aksesuarlarını kullanarak yarışacak. HP’nin ilk çift ekrana sahip Omen X 2S bilgisayarı da fuarda deneyimlenebiliyor. X 2S 20 mm kalınlığında, 15 inç bir ekrana sahip, Full HD, 4K çözünürlüğünde ekranı var. 6 inç’lik ikinci bir ekran ise video izlemek görmek gibi işlevlerde kullanılabiliyor.



100 milyon TL yatırım









Çinli canlı oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye’ye yatırımını ilk olarak bu fuarda açıkladı. Tencent’in ortak olduğu Huya şirketi altında bulunan Nimo TV, Türk kullanıcılarla buluştu. Nimo TV Türkiye sorumlusu Yuzhi Yang, Türkiye’de test yayınında olduklarını belirterek, “Ülkede 30 milyon oyuncu var. Çok büyük potansiyel görüyoruz. 2020’de tamamen canlı yayına başlayacağız. Ünlü oyun yayıncıları ve Youtuber’larla irtibata geçtik. Onların yayınlarını bizim platformumuz üzerinden yapmalarını sağlayacağız. Türkçe dil desteğimiz var. Türkiye’den içerikleri artıracağız. 100 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi. Yang, Türkiye’de hem oyun hem de espor sektörüne katkıda bulunmayı arzuladıklarını dile getirerek, 8 espor kulubüyle de işbirliğine gittiklerini aktardı.