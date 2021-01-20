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20.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Son dakika... Twitter’a reklam yasağı geldi

Son dakika haberlere göre, Türkiye’ye temsilci atamayan Twitter ve Pinterest’e reklam yasağı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’ncü aşaması olan reklam yasağının, Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, “Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak” ifadelerini kullandı.

Son dakika... Twitter’a reklam yasağı geldi

Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayan Sayan, ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini dile getirdi.

Bant genişliği daralabilir

Sayan, şunları kaydetti: “Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol.”

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