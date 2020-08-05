Ücretsiz izin desteği ne zaman yatırılacak? Ücretsiz izin ödemeleri uzatıldı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. Ücretsiz izin desteğinin uzatılmasından sonra ödemlerin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ücretsiz izin desteği ile ilgili detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Ücretsiz izin desteği, her ayın 8'inde yatırılıyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.