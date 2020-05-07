Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e - devlet / SGK girişi

Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurmuştu. Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar ise konuya ilişkin araştırmalarda bulunmaya devam ediyor. Ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanmak isteyenler, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir? İşte Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama e - devlet giriş ekranı...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs 2020 Cuma günü yatmaya başlayacak. Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. Peki Ücretsiz izin maaş desteği kimler alacak?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

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