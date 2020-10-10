USK çiğ süt tavsiye fiyatını yeniden değerlendirecek

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Konsey'in soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak üzere litre başına 2,3 lira olarak belirlediği hatırlatıldı.

Konsey'in bugün çiğ süt fiyatları piyasa koşullarında yaşanan değişiklikler sebebiyle toplandığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ekim, kasım ve aralık aylarına ait çiğ süt destek priminin litre başına 40 kuruş olarak belirlendiği bilgisi edinilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Aralık 2020 tarihinde güncel maliyetler göz önünde bulundurularak ve sektör paydaşlarının görüşleri alınarak USK bünyesinde yeniden değerlendirilmesine karar verildi."