Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin yeni öğretim yılında da bir süre daha devam edecek olması gözleri internet altyapısına çevirdi. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında sürecek uzaktan eğitimde internet servis sağlayıcılar ve telekom operatörlerine yine büyük iş düşecek. Operatörler, uzaktan eğitim için altyapı ve teknolojilerini hazırlarken, daha önce öğrenci ve öğretmenlere sundukları kotaları yükseltip hızları artıracaklar.



‘Yeni döneme hazırız’



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, öğrencilerin eğitimlerini evden aralıksız ve hızlı bir şekilde sürdürebilmesi için altyapılarını çok önceden hazırlandıklarını belirterek, “Güçlü şebekemizle bu süreçte de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olacağız. Şimdi yeni dönem başlıyor ve biz de tüm imkanlarımızla yeni döneme hazırız” dedi.



Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek konumda olduklarını dile getiren Erkan, “Altyapımız sayesinde uzaktan eğitim, Kovid-19 sürecinde olduğu gibi yeni dönemde de aralıksız devam edecek. Altyapımıza yatırım yapmayı aralıksız sürdüreceğiz. Öğrenci ve öğretmenlerimize destek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna erişim hızlarını 100 Megabit’e yükseltmiştik. Bu dönemde de talep ve ihtiyacı yakından takip ederek mobilde saniyede 1.4 Gigabit, sabit tarafta ise saniyede 10 Gigabit hızı destekleyen internet altyapımızla öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.



Murat Erkan, salgın döneminde 3 GB olan EBA TV kotasını 6 GB’a çıkardıklarını da hatırlatarak, “Öğrencilerimizin kota sıkıntısı yaşamasını istemedik.

Derslerini televizyondan takip eden öğrencilere TV+ üzerinde EBA kullanımı için 10 GB ücretsiz data tanımladık. Sabit internette ise EBA’ya erişimde kotaları kaldırdık ve fiber kullanıcılarının platforma erişimde hızını 100 Megabit’e yükselttik. Yeni dönemde de hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimizin tüketim alışkanlıklarına göre ihtiyaç olması durumunda hediye paketler tanımlayabiliriz” açıklamasını yaptı.



‘Desteğimiz sürecek’

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da pandemi döneminde evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla müşterilerinin mobil ve sabit data kullanımında artışlar olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



“Bu artışları sorunsuz karşıladık. Kesintisiz iletişim ihtiyacına yönelik kapasite artırımı yapmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitim için internet altyapımız hazır. Özellikle pandeminin ilk üç ayında, yoğun internet trafiği artışı gözlemlediğimiz bölgelere yaptığımız kapasite artırımlarını hızlandırdık. Müşterilerimizin yüzde 99.6’sı kesintisiz 4.5G internet erişimine sahip. Bunun yanında tüm bireysel müşterilerimize WhatsApp’ta sınırsız görüntülü konuşabilmelerini sağlayan bir ek paket hediye ediyoruz. Kampanyaya katılım 20 Eylül’e kadar devam edecek. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi yeni dönemde de müşterilerimize, EBA uygulamasında ve eba.gov.tr’de kullanabilecekleri 6 GB ücretsiz internet desteğimiz devam edecek.”



Güçlü internet bağlantısı önemli

Murat Erkan, evde verimli internet kullanımı için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:



“Artık hepimizin yaşayarak gördüğü gibi internet bağlantısı ve bu bağlantının kalitesi her birimiz için son derece kritik önemde. En önemlisi güçlü bir altyapı bulunması. Eğer güçlü bir mobil ve fiber altyapınız yoksa verdiğiniz internet hediyelerinin hiçbir önemi kalmıyor. Ayrıca evde verimli eğitim için arşivleme sistemleri de önemli. Uzaktan eğitimin en önemli sorunlarından biri fiziki olarak kağıt ve kalemle ders işleyememek. Bu süreçte bulut depolama sistemleri de öne çıkıyor. Ders notlarının saklanabileceği bulut sistemleri kullanılabilir.”



Engin Aksoy da uzaktan eğitimin en önemli gereksinimlerinden birinin veri indirme ve yükleme hızları olduğunu ve bunu sağladıklarını kaydetti.