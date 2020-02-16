VakıfBank ekonomiye 352 milyar katkı yaptı

VakıfBank, 2019 yılında ulaştığı 3 milyar 613 milyon TL brüt karından 810 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti. Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi:

“Ülkemiz ekonomisi için dengelenme süreci olarak adlandırdığımız 2019’da reel ekonomiye verdiğimiz destek 352 milyar TL’yi aştı. Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazladır. Önceki yıla kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,2 seviyesinden yüzde 10,3 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,3 seviyesine artmış olması reel sektöre verdiğimiz kesintisiz desteğin bir göstergesi niteliğindedir. Sağladığımız krediler aracılığıyla reel sektöre olan desteğimizi istikrarlı olarak artırmaya devam ettik.”

Mevduatı arttı

Fonlama tarafında da yılı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Üstünsalih, “Toplam mevduat büyümemiz yıllık bazda yüzde 40,2 seviyesine ulaşarak yüzde 26,1 olan sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla mevduat alanındaki pazar payımız 1 puan artarak yüzde 9,8 seviyesine yükseldi. Böylece toplam mevduatlarımız 251 milyar TL’yi aştı ve toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 60 seviyesine ulaştı. Müşterilerimize mevduat alanında da alternatif ürünler sunarak mevduat portföyümüzü tabana yaygınlaştırmaya devam ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme hız kesmiyor

Dijitalleşme sürecinin tüm bankacılık uygulamalarına dokunarak hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, şu bilgileri verdi:

“2019’da geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması VİBİ, vergi ödemeleri için oluşturulan VLimit ile VBanko Çek ve SKY Limit gibi yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin beklentilerini ön planda tutarak dijital dönüşüm yolculuğumuza devam ettik. Önümüzdeki dönemde de bu alanındaki çalışmalarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”