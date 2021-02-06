Vergi Levhası Sorgulama: E-Vergi Levhası Nasıl Alınır Ve Nasıl Görüntülenir?

Vergi levhasını almak için Gelir İdaresi Başkanlığına erişmek gereklidir. E-devlet üzerinden veya https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi adres üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına erişim sağlayabilir ve elektronik ortamda gerekli bilgileri girerek vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Vergi Levhası Nasıl Alınır?



Vergi mükelleflerinin vergi levhası alabilmesi için öncelikle bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vergi diliminde işveren olarak gözüken tüm bireyler bu vergi levhasını almak ve vergilerini ödemek durumunda kalmaktadırlar. Mükelleflerin vergi levhası oluştururken girdiği tüm bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt altında tutulmakta ve vergi dairesine aktarılmaktadır. Bu sayede vergi mükellefleri daha kolay bir şekilde vergi sorgulamalarını yapabilmekte ve vergilerini daha kolay bir şekilde ödeyebilmektedir.



Vergi Levhası Sorgulama Nasıl Yapılır?



Vergi levhası sorgulama işlemi son senelerde elektronik ortam üzerinden de yapılabilmektedir. Birçok birey vergi levhalarının sorgulanması işlemini İnternet üzerinden yapmakta ve yürütmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden sorgulanan vergi levhası, aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının WEB sitesi içerisine kolaylıkla erişim sağlayabilir ve gerekli bilgileri girdikten sonra sizler de vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Bazı kuruluşlara veya şirketlere Maliye Bakanlığı tarafından özel olarak belirli vergi levhası kodları tahsil edilmiştir. Bu kod tahsil edilen tüm işletme ve kurumlar e-devlet üzerinden bu kodu girerek vergi levhası sorgulama işlemini başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Maliye Bakanlığı bu sayede vergi levhası ödeme işlemini de bir hayli kolaylaştırmıştır.