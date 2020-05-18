Yapı ruhsatlarında sayı arttı, yüzölçümü azaldı

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 17.4 milyon metrekare iken; bunun 8.8 milyon metrekaresi konut, 5.4 milyon metrekaresi konut dışı ve 3.2 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 66.3 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 11.6 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1.2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YÜZDE 41 AZALDI

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 41.1 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 42.6, yüzölçümü yüzde 41.1, değeri yüzde 36.6, daire sayısı yüzde 39.3 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56.6'sı konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 31 milyon metrekare iken; bunun 17.6 milyon metrekaresi konut, 6.8 milyon metrekaresi konut dışı ve 6.7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77.3 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1.8 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.