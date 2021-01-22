• 22 Ocak 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
22 Ocak korona tablosu, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı AÇIKLANDI! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu detayları...
Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile ilgili detayları açıklıyor. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?
• 22 Ocak 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
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