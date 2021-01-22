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• 22 Ocak 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:

22 Ocak korona tablosu, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı AÇIKLANDI! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu detayları...

Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile ilgili detayları açıklıyor. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?

• 22 Ocak 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar koronavirüs tablosunda yer alıyor. Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda iyileşen hasta ve test sayısı ile ilgili de detaylar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri merak konusu. İşte 22 Ocak korona tablosu ayrıntıları...

222 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

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22 Ocak koronavirüs tablosunda iyileşen hasta sayısı 6 bin 18 olarak yer aldı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.296.050 oldu.

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