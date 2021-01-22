22 Ocak korona tablosu, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı AÇIKLANDI! Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu detayları...

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar koronavirüs tablosunda yer alıyor. Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda iyileşen hasta ve test sayısı ile ilgili de detaylar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri merak konusu. İşte 22 Ocak korona tablosu ayrıntıları...