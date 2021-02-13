AA
• 13 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:
ABD'nin kritik tarihi: 6 Ocak! Sürpriz gelişme
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla eski Başkan Donald Trump'ın Senatoda devam eden azil yargılamasında sürpriz bir gelişme yaşanarak tanık çağrılmasına karar verildi.
AA
• 13 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:
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Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 5'inci gün sürpriz bir gelişmeyle başladı.
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Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti. 1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.
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ABD medyasına yer alan haberlerde, görüntüde Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya vardı. Baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu çanta, Başkan Yardımcısı Pence'le birlikteydi.
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