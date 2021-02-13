ABD'nin kritik tarihi: 6 Ocak! Sürpriz gelişme

Ayrıca düzenleme yapılması ve sürecin uzaması bekleniyor Ancak Kongre kuralları gereği kaç tanık çağrılacağı, tanıkların ne şekilde ifade vereceği ve benzeri konuların netleştirilmesi için ayrıca bir düzenleme yapılması ve tanıklara "resmi ifade çağrısı" gönderilmesi gerekiyor.