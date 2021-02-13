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AA
• 13 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:

ABD'nin kritik tarihi: 6 Ocak! Sürpriz gelişme

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla eski Başkan Donald Trump'ın Senatoda devam eden azil yargılamasında sürpriz bir gelişme yaşanarak tanık çağrılmasına karar verildi.

AA
• 13 Şubat 2021 - 19:53 • Son Güncelleme:
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Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 5'inci gün sürpriz bir gelişmeyle başladı.

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Yerel saatle sabah 10'da toplanan Senato Genel Kurulunda Demokrat savcı vekiller, daha önceki beklentilerin aksine, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler'i tanık olarak çağırmak istediklerini belirtti.

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Demokratlar, dün gece yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ile telefonda görüşen Trump'ın "baskından haberi olduktan sonra dahi harekete geçmediğini" savunan Cumhuriyetçi vekilin dinlenmesi gerektiğini belirtti.

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Trump'ın avukatları ise son dakikada ortaya çıkan söz konusu adımı kabul etmediklerini vurguladı.

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Daha sonra tanık çağrılması talebine ilişkin yapılan oylamada, 45'e karşı 55 senatör "tanıkların dinlenmesi" yönünde oy kullandı. Demokratların yanı sıra 5 Cumhuriyetçi senatör de lehte oy kullandı.

6Ayrıca düzenleme yapılması ve sürecin uzaması bekleniyor

Ayrıca düzenleme yapılması ve sürecin uzaması bekleniyor

Ancak Kongre kuralları gereği kaç tanık çağrılacağı, tanıkların ne şekilde ifade vereceği ve benzeri konuların netleştirilmesi için ayrıca bir düzenleme yapılması ve tanıklara "resmi ifade çağrısı" gönderilmesi gerekiyor.

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Kongre kaynakları bu sürecin ne kadar süreceğinin net olmadığını, ancak tanık ifadelerinin yargılama sürecini bir miktar uzatacağını belirtiyor.

8Trumpın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

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Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti. 1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

11NÜKLEER ÇANTA KAÇIRILMIŞ

NÜKLEER ÇANTA KAÇIRILMIŞ

Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump fanatiklerinden kaçtığı video kaydı, Trump'ın azledilmesini isteyen Demokratlar tarafından Senato'ya sunuldu.

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ABD medyasına yer alan haberlerde, görüntüde Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya vardı. Baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu çanta, Başkan Yardımcısı Pence'le birlikteydi.

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'Nükleer futbol topu' adlı çantayı taşıyan bir hava kuvvetleri personeli, Pence'le birlikte Kongre'den tahliye edildi. Nükleer kodların taşındığı çantayla işgalciler arasında yalnızca metreler vardı.

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Nükleer saldırı başlatma emri verebilecek söz konusu çantanın yedeği, her zaman başkan yardımcısının yanında bulunuyor. Kodlar, başkan ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkileştirilemiyor.

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Haberlerde, yine de çantanın Trump fanatiklerinin eline geçmesinin sonuçlarının hala 'ürpertici' olduğu ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.

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Amerikan medyasına konuşan Silah Kontrol Derneği’nden nükleer silah politikası uzmanı Kingston Reif, işgalcilerin nükleer saldırı başlatamasa da saldırı seçeneklerini dünyayla paylaşma riski bulunduğunu söyledi.

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