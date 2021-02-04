• 04 Şubat 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın kapalı kutusu Belarus
Belarus ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan eden bir ülke. Denize kıyısı olmayan Belarus'un etrafı, Rusya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna ile çevrili. Günümüzde Avrupa'nın en kapalı ülkesi olan Belarus, keşfedilmeyi bekleyen yönlere sahip. Son olarak dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını karşısında herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çeken Belarus'a yakından bakalım.
• 04 Şubat 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Belarus, Avrupa'da adeta zamanın durduğu bir ülke. Kıtanın kapalı kutu halinde kalan tek ülkesi olan Belarus, diğer ülkelerle olan ilişkilerinde mesafeli bir politika izliyor.
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