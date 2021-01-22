• 22 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın kraliyet ülkeleri
Avrupa'da pek çok ülke cumhuriyet. Ancak içlerinde monarşiyle yönetilenler var. İskandinavya'nın pek çok ülkesinin yanı sıra en ünlüsü Birleşik Krallık (İngiltere) olmak üzere Avrupa'da dokuz ülke kral, kraliçe, prens veya granddük tarafından yönetilmekte. İşte Birleşik Krallık'tan İspanya'ya, Monaco'dan İsveç'e, Danimarka'dan Liechtenstein'a Avrupa'nın monarşileri...
• 22 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
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Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Avrupa kıtasında pek çok şeyi değiştirdi. Günümüzde Avrupa'nın büyük bir bölümü cumhuriyet ile yönetilmekte. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi döneme baktığımızda ise bu durum tam tersiydi.
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