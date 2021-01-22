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• 22 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:

Avrupa'nın kraliyet ülkeleri

Avrupa'da pek çok ülke cumhuriyet. Ancak içlerinde monarşiyle yönetilenler var. İskandinavya'nın pek çok ülkesinin yanı sıra en ünlüsü Birleşik Krallık (İngiltere) olmak üzere Avrupa'da dokuz ülke kral, kraliçe, prens veya granddük tarafından yönetilmekte. İşte Birleşik Krallık'tan İspanya'ya, Monaco'dan İsveç'e, Danimarka'dan Liechtenstein'a Avrupa'nın monarşileri...

• 22 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
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Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Avrupa kıtasında pek çok şeyi değiştirdi. Günümüzde Avrupa'nın büyük bir bölümü cumhuriyet ile yönetilmekte. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi döneme baktığımızda ise bu durum tam tersiydi.

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Ancak yine de bazı ülkelerde kral, kraliçe, prens ve granddük unvanı taşıyanların kimisi sembolik veya doğrudan katılımla yönetimde söz sahibi

3Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

Günümüzde çoğunlukla İngiltere olarak adlandırdığımız ama aslında içinde İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın da yer aldığı Birleşik Krallık, Windsor ailesinden gelen isimlerin başında olduğu bir ülke.

4Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

1953'ten beri tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth ülkenin en sevilen isimlerinden biri. Kraliçe Elizabeth 67 yıldır tahtta.

5Norveç Krallığı

Norveç Krallığı

Günümüzde tahtta 5. Harald'ın yer aldığı Norveç monarşisi 9. yüzyıla uzanmakta. Harald Fairhari'in 872'de taç giydiği ülke o tarihten bu yana bir krallık konumunda.

6İsveç Krallığı

İsveç Krallığı

Kral 16. Gustav'ın tahtta olduğu İsveç, Avrupa'nın bir diğer monarşisi. Taç giydiği tarih tam olarak bilinemese de İsveç'in ilk kralı Erik'tir.İsveç tahtının sarayı başkent Stockholm'dedir.

7Danimarka Krallığı

Danimarka Krallığı

Danimarka'nın yanı sıra Faroe Adaları ve Grönland'ın da başındaki isim olan 2. Margrethe, ülkenin en sevilen isimlerinden biridir. Danimarka günümüzde en eski hanedanlığa da ev sahipliği yapmaktadır.

8Danimarka Krallığı

Danimarka Krallığı

10. yüzyıldan bu yana Harald Bluetooth'un soyundan gelenler ülkede tahtta. Evet, günümüzde kullanılan bluetooth teknolojisi adını bu kraldan almakta.

9İspanya Krallığı

İspanya Krallığı

İspanya da Avrupa'daki krallıklardan biri. Tıpkı diğerleri gibi anayasal bir monarşi olan İspanya'da şu anda tahtta 6. Felipe bulunuyor.

10İspanya Krallığı

İspanya Krallığı

Devrim öncesi Fransa'daki Bourbon hanedanlığının mensubu Kral 6. Felipe 2014'ten bu yana tahtta.

11Hollanda Krallığı

Hollanda Krallığı

Dünyanın en gelişmiş demokrasi ve ekonomilerinden birine sahip olan Hollanda'nın başında Kral Willem-Alexander bulunuyor.

12Hollanda Krallığı

Hollanda Krallığı

Orange Hanedanlığı'ndan gelenlerin tahta geçtiği ülke, geçmiş çağlardaki cumhuriyet yönetiminin ardından 1815'te krallığa geçmiştir.

13Belçika Krallığı

Belçika Krallığı

Hollanda'nın güney komşusu Belçika da Avrupa'nın monarşilerinden bir diğeridir. 1830'daki bağımsızlıktan beri krallıkla yönetilen ülkede şu anda tahtta Kral Philippe bulunmaktadır.

14Andorra Prensliği

Andorra Prensliği

Fransa ve İspanya arasında Pirene Dağları'nın eteklerinde kurulu olan Andorra, 1278'de Aragon Krallığı'ndan bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana bir prenslik.

15Andorra Prensliği

Andorra Prensliği

Devletin başında Joan Enric Vives bulunuyor. Ancak ülkenin yönetiminde Fransa Cumhurbaşkanı da söz sahibi. Benzeri bir durum Monaco'nun dışişleri yönetiminde de geçerli.

16Monaco Prensliği

Monaco Prensliği

Gelelim prensliklere. Fransa'nın Akdeniz sahilinde yer alan ve dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco bir prensliktir.

17Monaco Prensliği

Monaco Prensliği

Cenevizlilerden 1297'de elde ettiği bağımsızlığından bu yana Grimaldi hanedanlığı tarafından yönetilen prensliğin şu an başında 2. Albert bulunmaktadır. Monaco prensesi olan dünyaca ünlü film yıldızı Grace Kelly 2. Albert'in annesidir.

18Liechtenstein Prensliği

Liechtenstein Prensliği

Dünyanın en küçük ama bir o kadar da zengin ülkelerinden biri olan ve İsviçre ile Avusturya arasında bulunan Liechtenstein da bir prenslik.

19Liechtenstein Prensliği

Liechtenstein Prensliği

2. Hans-Adam ülkenin başındaki isim. Bir ilçe büyüklüğündeki bu ülkenin prensi aynı zamanda dünyanın en zengin adamlarından biri olma özelliği taşıyor.

20Lüksemburg Prensliği

Lüksemburg Prensliği

Lüksemburg da bir prenslik. Benelux ülkelerinden biri olan Lüksemburg, günümüzde Avrupa Birliği'nin de pek çok kurumunun yönetim merkezi olma özelliği taşımaktadır.

21Lüksemburg Prensliği

Lüksemburg Prensliği

Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen milli gelirde dünyanın bir numarası olan Lüksemburg'da GSYİH 113.533 dolar.

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