Milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Bu araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Bakanlık farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıktı. İşte detaylar...
Milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın modeli bulunuyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar...
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