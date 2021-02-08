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Milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:

Bakanlık satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında

Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Bu araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Bakanlık farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıktı. İşte detaylar...

Milliyet.com.tr
• 08 Şubat 2021 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor.  Ticaret bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın modeli bulunuyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar...

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İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

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Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

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2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.

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2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.  

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2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.  

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2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

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1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  65 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

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1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  60 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

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1999 VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

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2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

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2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde  80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.  

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2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.

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