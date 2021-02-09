• 09 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini paylaştı!
20 Ocak 2021 tarihinde Bekçilik yazılı sınavına katılan adaylar, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı ise bu sorunun yanıtını verdi. Peki bekçilik sonuçları ne zaman, hangi tarihte erişime açılacak? İşte geri sayımın sona ereceği o gün...
• 09 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
1
İstanbul iline (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı, 18 Eylül 2020 tarihinde duyuruldu. Ardından 19 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında bekçilik başvuru işlemleri tamamlandı. Sınav ise 20 Ocak tarihinde uygulandı. Bekçi olmak isteyenlerin katıldığı sınavın sonuçları için arayış başladı. Polis Akademisi Başkanlığı ise bekçilik sonuçları için tarih yayımladı. İşte bekçi sonuçlarının açıklanacağı o gün...
3
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
4