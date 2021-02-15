• 15 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:
Bekçilik sonuçları açıklandı! Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru bekçi adaylarını harekete geçirdi.2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları nereden öğrenilir merak konusu oldu. İşte bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizin devamında...
• 15 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:
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2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan alacakları başarı puanı için heyecanlanıyor. 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan başvurular sonrasında bekçi sınavı 20 Ocak'ta tamamlandı. Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen bekçi alımının sınav sonuçları bugün açıklandı.
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BEKÇİLİK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI
20.01.2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da https://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.
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BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
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