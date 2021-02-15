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• 15 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:

Bekçilik sonuçları açıklandı! Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru bekçi adaylarını harekete geçirdi.2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları nereden öğrenilir merak konusu oldu. İşte bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizin devamında...

• 15 Şubat 2021 - 15:14 • Son Güncelleme:
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2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağlayan adaylar, sınavdan alacakları başarı puanı için heyecanlanıyor. 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan başvurular sonrasında bekçi sınavı 20 Ocak'ta tamamlandı. Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen bekçi alımının sınav sonuçları bugün açıklandı.

2BEKÇİLİK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI

BEKÇİLİK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI

20.01.2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da https://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

3BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR

BEKÇİLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Bekçilik sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

BEKÇİLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
SÖZLÜ SINAV
1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
3. Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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