DHA
â€¢ 14 Åžubat 2021 - 11:49 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
DoÄŸa ve adrenalin tutkunlarÄ±nÄ±n yeni adresi; BalÄ±k Gölü
AÄŸrÄ±'nÄ±n TaÅŸlÄ±Ã§ay ilÃ§esinde 2 bin 241 metre rakÄ±mÄ± ile TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek gÃ¶lÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸine sahip BalÄ±k GÃ¶lÃ¼, doÄŸa ve adrenalin tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi durumunda.
DHA
â€¢ 14 Åžubat 2021 - 11:49 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1
AÄŸrÄ±nÄ±n TaÅŸlÄ±Ã§ay ve DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§eleri arasÄ±nda bulunan Sinek YaylasÄ±nda yer alan BalÄ±k GÃ¶lÃ¼, TaÅŸlÄ±Ã§ay Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smet TaÅŸdemir'in giriÅŸimleri ile yapÄ±lacak projelerle baÅŸta kÄ±ÅŸ turizmi olmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm mekanlarÄ±ndan biri olma yolunda ilerliyor.Â
2
Son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸtirilen etkili operasyonlarla bÃ¶lgenin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±yla doÄŸa ve adrenalin tutkunu yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri haline gelen BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nde, Hamur Belediye BaÅŸkanÄ± Cezmi ErgÃ¼l ve Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent Duru ile hayata geÃ§irilecek proje alanlarÄ±nda incelemelerde bulunup buzda delik aÃ§arak Eskimo usulÃ¼ balÄ±k avlayan balÄ±kÃ§Ä±larla sohbet eden TaÅŸlÄ±Ã§ay Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smet TaÅŸdemir, gÃ¶lÃ¼n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ilkbaharla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
3
Ä°lkbaharÄ±n gelmesi ile AÄŸrÄ± ValiliÄŸinin destekleri ile BalÄ±k GÃ¶le ulaÅŸÄ±mÄ±n daha kolay saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Belediye BaÅŸkanÄ± TaÅŸdemir, "Hamur ve Tutak belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla birlikte BalÄ±k GÃ¶lÃ¼nde yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere geldik.
5
AÄŸrÄ± ili sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan ve oluÅŸum bakÄ±mÄ±ndan lav set gÃ¶lÃ¼ olan bu gÃ¶l, 30 kmÂ² alana sahiptir. Denizden yÃ¼ksekliÄŸi 2241 metre, en derin yeri 37 metredir. TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek gÃ¶lÃ¼ olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra burada Ã§ok kÄ±ymetli olan kÄ±rmÄ±zÄ± pullu alabalÄ±k bulunmakta.
6
Her mevsim ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zeyi kÄ±ÅŸÄ±n tamamen buzla kaplanÄ±yor. Adrenalin ve doÄŸa tutkunlarÄ± buradan vazgeÃ§emiyor. BirÃ§ok Ã¶zelliÄŸi bulunan gÃ¶lÃ¼ hem ÅŸehrimiz hem de Ã¼lkemiz iÃ§in turizme kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu kapsamda hem yaz hem kÄ±ÅŸ festivalleri dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Â
7
9
10