Her mevsim ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen BalÄ±k GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zeyi kÄ±ÅŸÄ±n tamamen buzla kaplanÄ±yor. Adrenalin ve doÄŸa tutkunlarÄ± buradan vazgeÃ§emiyor. BirÃ§ok Ã¶zelliÄŸi bulunan gÃ¶lÃ¼ hem ÅŸehrimiz hem de Ã¼lkemiz iÃ§in turizme kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu kapsamda hem yaz hem kÄ±ÅŸ festivalleri dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Â