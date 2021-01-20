Dua Sözleri: En Güzel Dualı Sözler Ve En Anlamlı Dua Mesajları

Kelime anlamı olarak dua; çağırmak ya da seslenmek ve istemek gibi anlamlara gelmektedir. Budoğrultuda hem kendiniz adına hem de sevdikleriniz için yüce Allah'tan bir şeyler istemek bir ibadettir.Bu sözleri kullanmak suretiyle sevdiklerinizi de bu güzel ibadete katabilir; çok özel ve güzel bir bütünlükoluşturabilirsiniz. Birinden anlamlı ve oldukça da değerli dua sözleri, mesaj olarak pek çok farklı yöntemüzerinden kullanılabilir. Özellikle ibadet açısından anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri en iyi şekildeaktaran bu sözler, sosyal medya hesabı ile pek çok farklı insana ulaştırılabilir.