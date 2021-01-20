Geri Dön
BİST1.5770.49EURO8.94-0.45USD7.35-0.88ALTIN443.30-0.55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Dua Sözleri: En Güzel Dualı Sözler Ve En Anlamlı Dua Mesajları
    • 20 Ocak 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:

    Dua Sözleri: En Güzel Dualı Sözler Ve En Anlamlı Dua Mesajları

    Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz adına kullanabileceğiniz anlamlı dua sözlerini ne zamanisterseniz değerlendirebilirsiniz. Yüce Allah'ın karşısında aciz olan bizlerin yapabileceği en güzelşeylerden biri dua etmektir. Bunu yaparken ayrıca çok güzel ve çok özel dua sözlerini kullanabilirsiniz.Hem kendiniz için kullanabilir hem de mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilir ya da sosyal medyahesaplarından değerlendirebilirsiniz. İşte dua sözleri: en güzel dualı sözler ve en anlamlı dua mesajlarıüzerinden değerlendirme fırsatı.

    • 20 Ocak 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    Kelime anlamı olarak dua; çağırmak ya da seslenmek ve istemek gibi anlamlara gelmektedir. Budoğrultuda hem kendiniz adına hem de sevdikleriniz için yüce Allah'tan bir şeyler istemek bir ibadettir.Bu sözleri kullanmak suretiyle sevdiklerinizi de bu güzel ibadete katabilir; çok özel ve güzel bir bütünlükoluşturabilirsiniz. Birinden anlamlı ve oldukça da değerli dua sözleri, mesaj olarak pek çok farklı yöntemüzerinden kullanılabilir. Özellikle ibadet açısından anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri en iyi şekildeaktaran bu sözler, sosyal medya hesabı ile pek çok farklı insana ulaştırılabilir.

    2

    Dua bir umut çığlığıdır.

    3

    Zamanla değil, dua’yla gelir beklenen!

    4

    Dua ibadetin kendisidir.

    5

    Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir.

    6

    Ya Rab, kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğime.

    7

    Ey duam, kalbimin kırılan yanlarına iyi gelen tek ilaç sensin.

    8

    Rahmetinden bir damla yüreğime düşür Ya RAB.

    9

    Allah’ım; Eş diye yazmadığını, aşk diye çıkartma karşımıza.

    10

    Dua’mdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düşen aşk.

    11

    Rabbim; seni tanımayanları, bizim tanımamıza izin verme âmin.

    12

    Hiçbir uzak, Duanın erişemeyeceği kadar uzak değildir.

    13

    Allah’ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

    14

    Hiç kimse karşılığını almadığı bir dua etmemiştir.

    15

    Ey Allah’ım, Beni, bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme!

    16

    Ya Rabbî Ben’i Ben’den al ama Ben’i Sen (c.c) ‘den uzak etme.

    17

    Tek kurtuluşumsun dua’m. Seni yüreğimden dilime düşürüne hamd olsun.

    18

    Sebepler Sen’dendir; Edep bizlerden. Etme bizi Ya Rabb; Edepsizlerden.

    19

    Ey yüreğinde aşk derdi olmayanlar, kalkın ve eşsiz Sevgili’ye aşık olun!

    20

    Allah’ım onun gelmesi için öyle bir dua öğret ki bana, o bile amin desin.

    21

    Hadis-i Şerif Bazı insanlar dua gibidir: Görünmez ama dokunur sana, duyulmaz ama bırakmaz seni.

    22

    Elhamdülillah! Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.

    23

    Derdime dermansın ey duam. Seni gönlümden dilime düşürenime hamd olsun.

    24

    Dua ile başlayan her eser, iyilik, şeref ve zaferle süslüdür.

    25

    Allаhım, ben elimden geleni yаptım. Elimden gelmeyenler için ellerimi sаnа аçtım!

    26

    Allаh’ım, bizleri ilimle zengin kıl, hilimle zinetlendir, tаkvа ile mükerrem kıl.

    27

    Ey Rаbbimiz, bize dünyаdа, ve аhirette iyi hаl ver ve bizi o аteş аzаbındаn koru.

    28

    Allаhım, bizleri, imtihаndаn imtihаnа yormа Dua Sözleri Rаbbim. Değmeyende oyаlаmа kаlplerimizi.

    29

    Allаh’ım, dаvrаnışlаrımızı ‘İnаncımızlа’ bütünleştir; Sözümüzü de ‘Özümüzle’ birleştir.

    30

    Hаyаt, fırtınаnın geçmesini beklemek değildir ki!. Yаğmurdа duа etmeyi becerebilmektir.

    31

    Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

    32

    Takdir senindir, Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılansın; Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi..

    33

    Birine verebileceğin en güzel hediye, dua’dır.

    34

    Allah katında duadan makbul ve kıymetli hiçbir şey yoktur.

    35

    Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme inşallah.

    36

    Allahı'm! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et.

    37

    Ey Rabbimiz! Bize dünyada, ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru..

    38

    Ya Rahman! Rahmetinde sınır tanımayan! Rahmetini, merhametini çekme bir an bile üzeremizden.

    39

    Rabbim.. Ellerimde hiçbir şey yok.. Ellerimde bir tek “yok” var.. Ve ben yoktan var ettiğin bu ellerle senin sonsuz keremine el..

    40

    Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü’l-Âlemîn.

    41

    İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

    42

    “DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir.. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir..

    43

    Ya RAB! Sana tüm benliğimle yalvarıyorum beni iki yüzlü insanlardan ve sağ gösterip sol vuran insanların şerrinden uzak tut..

    44

    Ayet ayet yaşat bu dünyayı rabbim, sana secde secde yürüyeLim, dua dua kabul et bizi, sana en yakın yerde ölelim..

    45

    Ey Rabbim, gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz-tâ ki sözümü iyice anlasınlar.

    46

    Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme..

    47

    Tek kurtuluşumsun dua’m. Seni yüreğimden dilime düşürüne hamd olsun.

    48

    Allah’ım! Davranışlarımızı ”İnancımızla” bütünleştir; Sözümüzü de ”Özümüzle” birleştir..

    49

    Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

    50

    Rabbimiz! Bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver.. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi.. Amin..

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Türkiye tarih yazdı! Tam 700 adet...

    Tüm Türkiye'de denetim! Ceza yağdı...

    Son dakika: İlk başta sıra dışı gördüler! Avrupa sıraya girdi

    Son dakika: Asgari ücret sonrası bir artış daha! Nefes aldırdı