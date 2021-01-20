• 20 Ocak 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
Dua Sözleri: En Güzel Dualı Sözler Ve En Anlamlı Dua Mesajları
Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz adına kullanabileceğiniz anlamlı dua sözlerini ne zamanisterseniz değerlendirebilirsiniz. Yüce Allah'ın karşısında aciz olan bizlerin yapabileceği en güzelşeylerden biri dua etmektir. Bunu yaparken ayrıca çok güzel ve çok özel dua sözlerini kullanabilirsiniz.Hem kendiniz için kullanabilir hem de mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilir ya da sosyal medyahesaplarından değerlendirebilirsiniz. İşte dua sözleri: en güzel dualı sözler ve en anlamlı dua mesajlarıüzerinden değerlendirme fırsatı.
• 20 Ocak 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
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Kelime anlamı olarak dua; çağırmak ya da seslenmek ve istemek gibi anlamlara gelmektedir. Budoğrultuda hem kendiniz adına hem de sevdikleriniz için yüce Allah'tan bir şeyler istemek bir ibadettir.Bu sözleri kullanmak suretiyle sevdiklerinizi de bu güzel ibadete katabilir; çok özel ve güzel bir bütünlükoluşturabilirsiniz. Birinden anlamlı ve oldukça da değerli dua sözleri, mesaj olarak pek çok farklı yöntemüzerinden kullanılabilir. Özellikle ibadet açısından anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri en iyi şekildeaktaran bu sözler, sosyal medya hesabı ile pek çok farklı insana ulaştırılabilir.
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