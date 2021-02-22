• 22 Şubat 2021 - 06:00 • Son Güncelleme:
Dünyadaki en korkunç 10 yer
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Sırrı açıklanamayan olaylar, tiksindirici pazarlar, ürkütücü müzeler... Hepsi birbirinden korkunç bu mekan ve yerler en çok da bu yönleriyle dikkat çekiyor. Hatta binlerce turisti ağırladıkları bile oluyor.
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Lome Voodoo Pazarı, Togo
Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan bu pazar özellikle büyücülerin rağbet ettiği bir yer. Dünya üzerindeki bu en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.
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Connecticut Büyücülük Müzesi
Amerika'da bulunan bu ilginç müze, geçmişten bu yana büyücülükle uğraşanların kullandıkları malzemelerin, büyülü aynaların, korkunç oyuncak bebeklerin sergilendiği bir yer. Onlarca yıl süren bir toplama sürecinin ardından oluşturulan koleksiyon Annabelle kuklasına da ev sahipliği yapıyor.
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Darvaza Çukuru, Türkmenistan
Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor. Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.
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Oyuncak bebekler adası, Meksika
Meksika'daki bu ada ilginç bir özelliğe sahip. Julian Santana Barrera isimli Meksikalu adam, kötü ruhları uzak tutmak için tüm adayı pek de şirin olmayan görünüme sahip oyuncak bebeklerle donatmış.
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Aokigahara Ormanı, Japonya
Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bu orman korku filmlerine dahi konu oluyor. Her yıl yüzlerce insanın intihar ettiği bu ormanda yetkililerin belirlediği alanların dışına çıkanların çoğundan bir daha haber alınamadı.
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Catacombe, Paris
Paris'in merkezinde bulunan Catacombe, yüz binlerce iskelete ev sahipliği yapıyor. Kentteki mezarlıkların kaldırılmasından sonra eski bir maden bölgesinde toplanan yüz binlerce iskelet, bugün bir müze!
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