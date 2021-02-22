Dünyadaki en korkunç 10 yer

Darvaza Çukuru, Türkmenistan Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor. Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.