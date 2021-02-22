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• 22 Şubat 2021 - 06:00 • Son Güncelleme:

Dünyadaki en korkunç 10 yer

Korkularınızla yüzleşmeye ne dersiniz? Peki ya cesaretinizi sınamaya? Dünya üzerinde en korkunç manzaralarla karşılaşabileceğiniz bu yerler aslında kimi turistler için oldukça ilgi çekici. İşte dünyanın en korkunç 10 yeri.

• 22 Şubat 2021 - 06:00 • Son Güncelleme:
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Sırrı açıklanamayan olaylar, tiksindirici pazarlar, ürkütücü müzeler... Hepsi birbirinden korkunç bu mekan ve yerler en çok da bu yönleriyle dikkat çekiyor. Hatta binlerce turisti ağırladıkları bile oluyor.

2Lome Voodoo Pazarı, Togo

Lome Voodoo Pazarı, Togo

Batı Afrika ülkesi Togo'da bulunan bu pazar özellikle büyücülerin rağbet ettiği bir yer. Dünya üzerindeki bu en ilginç pazarda bölgede yaşayan timsah, sürüngen, maymun, yılan gibi hayvanların kafatasları satılmakta.

3Connecticut Büyücülük Müzesi

Connecticut Büyücülük Müzesi

Amerika'da bulunan bu ilginç müze, geçmişten bu yana büyücülükle uğraşanların kullandıkları malzemelerin, büyülü aynaların, korkunç oyuncak bebeklerin sergilendiği bir yer. Onlarca yıl süren bir toplama sürecinin ardından oluşturulan koleksiyon Annabelle kuklasına da ev sahipliği yapıyor.

4Darvaza Çukuru, Türkmenistan

Darvaza Çukuru, Türkmenistan

Türkmenistan'da bulunan Darvaza Çukuru, cehennem tasvirlerine olan benzerliği nedeniyle Cehennem Kapısı olarak da anılıyor. Korkutucu bir görüntüye sahip olan bu çukur aslında yıllar önce yaşanan bir doğalgaz patlaması sonucu meydana gelen yangından ibaret. Yangın yarım yüzyıldır söndürülemiyor.

5Oyuncak bebekler adası, Meksika

Oyuncak bebekler adası, Meksika

Meksika'daki bu ada ilginç bir özelliğe sahip. Julian Santana Barrera isimli Meksikalu adam, kötü ruhları uzak tutmak için tüm adayı pek de şirin olmayan görünüme sahip oyuncak bebeklerle donatmış.

6Beelitz Heilstätten Sanatoryumu, Almanya

Beelitz Heilstätten Sanatoryumu, Almanya

Berlin'de bulunan bu sanatoryum uzun yıllar amansız hastalıklarla mücadele edenleri ağırlıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan Adolf Hitler de bir süre burada tedavi olmuştu.

7Amsterdam İşkence Müzesi, Amsterdam

Amsterdam İşkence Müzesi, Amsterdam

Amsterdam'da bulunan bu müze, tarih boyunca insanların kullandığı korkunç işkence aletlerinin sergilendiği bir yer. Müzede, engizisyon sanldayesi ve kafatası kırıcı gibi işkence aletleri sergileniyor.

8Aokigahara Ormanı, Japonya

Aokigahara Ormanı, Japonya

Japonya'da Fuji Dağı eteklerinde bulunan bu orman korku filmlerine dahi konu oluyor. Her yıl yüzlerce insanın intihar ettiği bu ormanda yetkililerin belirlediği alanların dışına çıkanların çoğundan bir daha haber alınamadı.

9Aokigahara Ormanı, Japonya

Aokigahara Ormanı, Japonya

İntihar ve kayıp vakalarının çok görüldüğü ormanda ruhların dolaştığı efsanesi de yaygın bir inanış. Uzmanlar ise bölge insan zihnini yoran ve kimi insanlarda da deliliğe varacak seslerin bulunduğunu düşünüyor.

10Sedlec Kilisesi, Çekya

Sedlec Kilisesi, Çekya

Çekya'da bulunan Sedlec Kilisesi, bölgede geçmişte yaşamış 70.000 kişinin kemiklerinin korunduğu yer. Kimi kemiklerin dekorasyon amacıyla da kullanıldığı kilise özellikle bölgeye yabancı olan turistleri ürkütüyor.

11Catacombe, Paris

Catacombe, Paris

Paris'in merkezinde bulunan Catacombe, yüz binlerce iskelete ev sahipliği yapıyor. Kentteki mezarlıkların kaldırılmasından sonra eski bir maden bölgesinde toplanan yüz binlerce iskelet, bugün bir müze!

12Tütsülenmiş Mumyalar, Papua Yeni Gine

Tütsülenmiş Mumyalar, Papua Yeni Gine

nga kabilesi ölülerine saygıyı biraz farklı bir şekilde gösteriyor. Angalar ölen yakınlarını gömmek yerine, cesetlerini tütsü tekniğiyle mumyalıyorlar. Köylerin biraz dışında gerçekleştirdikleri bu metotla ölülerini sık sık ziyarete giden Anga kabilesine mensup insanlar, büyüklerine saygılarını göstermiş oluyor.

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