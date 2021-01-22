• 22 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Dünyanın en büyük camileri
Camiler, sadece inanların ibadet ettiği değil aynı zamanda bulundukları kentlerin de sembol yapılarıdır. Sembol olmanın yanı sıra Kabe ve Mescidi Nebevi gibi yapılar aynı zamanda İslam inancının en kutsal yerleridir. Kutsal topraklarda bulunan Mescid-i Haram'da, milyonlarca insanın bir arada ibadet etmekte. Peki ya diğer büyük camilerde aynı anda kaç kişi ibadet edebiliyor? İşte dünyanın en büyük camileri...
• 22 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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