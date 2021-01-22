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• 22 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük camileri

Camiler, sadece inanların ibadet ettiği değil aynı zamanda bulundukları kentlerin de sembol yapılarıdır. Sembol olmanın yanı sıra Kabe ve Mescidi Nebevi gibi yapılar aynı zamanda İslam inancının en kutsal yerleridir. Kutsal topraklarda bulunan Mescid-i Haram'da, milyonlarca insanın bir arada ibadet etmekte. Peki ya diğer büyük camilerde aynı anda kaç kişi ibadet edebiliyor? İşte dünyanın en büyük camileri...

• 22 Ocak 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Fas'tan Endonezya'ya dünya genelinde farklı coğrafyalardaki en büyük camiler

2Mescid-i Haram, Mekke

Mescid-i Haram, Mekke

Mekke'de bulunan Mescid-i Haram, Müslümanlar için en kutsal mekan. Kabe burada bulunmaktadır. Hac dönemi milyonlarca hacı adayı, burada tavaf etmektedir.

3Mescid-i Haram, Mekke

Mescid-i Haram, Mekke

Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram aynı zamanda dünyanın en büyük camisidir. Mescid-i Haram'da aynı anda 4 milyon kişi ibadet edebiliyor.

4Mescid-i Nebevi, Medine

Mescid-i Nebevi, Medine

Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın kabrine de ev sahipliği yapmaktadır.

5Mescid-i Nebevi, Medine

Mescid-i Nebevi, Medine

Hac dönemi, Mescid-i Nebevi'de bir milyonu aşkın inanan aynı ada ibadet etmekte. Burası, Mekke'deki Mescid-i Haram ile birlikte İslam inancının en kutsal iki mekanından biridir.

6Mescid-i Şah, İsfahan - İran

Mescid-i Şah, İsfahan - İran

İran'ın tarihi İsfahan kentinde bulunan Mescid-i Şah ülkenin en büyük camisidir. Geniş bir alan üzerine kurulu olan caminin özellikle kubbesi hayranlık uyandırır.

7Mescid-i Şah, İsfahan - İran

Mescid-i Şah, İsfahan - İran

1629'da ibadete açılan caminin kubbesinin yüksekliği 42 metredir.

8Tacül Mesacid, Bhopal - Hindistan

Tac'ül Mesacid, Bhopal - Hindistan

Hindistan'da bulunan Tac-ül Mesacid, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin de en büyük camisidir. 1901 yılında inşa edilen camide aynı anda 175 bin kişi ibadet edebiliyor.

9İstiklal Camii, Cakarta - Endonezya

İstiklal Camii, Cakarta - Endonezya

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan İstiklal Camii, dünyanın bu en büyük Müslüman ülkesinin simge yapılarındandır.

10İstiklal Camii, Cakarta - Endonezya

İstiklal Camii, Cakarta - Endonezya

1979 yılında ibadete açılan camide aynı anda 120 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor.

112. Hasan Camii, Kazablanca - Fas

2. Hasan Camii, Kazablanca - Fas

1993'te Kral 2. Hasan tarafından yaptırılan camii dünyanın en dikkat çekici ibadethanelerinden biridir.

122. Hasan Camii, Kazablanca - Fas

2. Hasan Camii, Kazablanca - Fas

Atlas Okyanusu kıyısındkai caminin minaresinin yüksekliği 200 metredir.

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