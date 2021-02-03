• 03 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
Dünyanın en eski kentlerinden Sana
Yemen'in eski başkenti Sana ya da diğer telaffuzuyla San'a, dünyada sürekli yerleşimin olduğu en eski şehirlerden biri. Kendisine has karakteristik mimarisiyle hayranlık uyandıran bu tarihi şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Son yıllarda devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle büyük hasar gören Sana, ağır bir yıkıma uğradı. 2015 yılında çatışmalar nedeniyle başkentin Aden'e taşınmasıyla birlikte San'a geçici bir süreliğine de olsa yönetim merkezi olma özelliğini kaybetti.
• 03 Şubat 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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Sana, San'a ya da Batı ülkelerindeki ağırlıklı kullanımıyla Sanaa, dünyanın en eski kentlerinden biri olma özelliği taşıyor. Yakın döneme kadar da Yemen'in başkenti olan Sana, ülkedeki savaş yüzünden ne yazık ki büyük bir tahribata uğramış durumda.
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