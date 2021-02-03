Dünyanın en eski kentlerinden Sana

Ancak Arap Baharı olarak adlandırılan süreç ile başlayan günümüzde de şiddetini dönem dönem arttırarak devam eden farklı ülkelerin de dahil olduğu savaş, Yemen'in tıpkı diğer bölgeleri gibi tarihi Sana kentini de son derece olumsuz bir biçimde etkilemiş durumda.