En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdi

'BENİ KAAN BEY'İN ZEKASI VE MERHAMETİ ETKİLEDİ' Gamze Kaçar Bozkurt ise röportajda, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:"O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanların görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep çok zekice espriler yapar, hayran olurum. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim. Ayrıca kendisine fiziksel ve zihinsel olarak iyi bakar. Bakımlarını düzgün ve düzenli yapan bir adamdır."