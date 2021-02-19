DHA
• 19 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdi
Antalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi. Öte yandan eşini vurduktan sonra intihar eden Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Eskişehir’e getirilerek toprağa verildi. Cenazede Bozkurt’un ilk eşinden olan kızı tabuta sarılarak 'canım babacığım' diyerek gözyaşı döktü.
DHA
• 19 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
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Antalya'da, doktor Yusuf Onur Bozkurt'un diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesinin yankıları sürüyor. Eşinin öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi dün Uncalı Mezarlığı'na verilirken, ailesi ve yakınları da evlerinde taziyeleri kabul ediyor.
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Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, evde bulunan doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silahtan olayda 7.65 mm'lik tabancanın kullanıldığını belirledi. Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine 4 ay önce ilk olarak Gamze Kaçar Bozkurt'un bir ay sonra da eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un Antalya'ya taşındığı öğrenildi.
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Gamze Kaçar Bozkurt'un en yakın arkadaşı ve aynı zamanda danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, çiftin yaşadıklarına en yakından tanık olan birisi olarak gördüklerini anlattı. Çift arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı belirten Avcı, "Gamze ile birlikte iş yapmak için tanıştık. Ancak, kısa süre içinde çok yakın arkadaş, adeta birbirimize sırdaş olduk. Bana olan biten her şeyi anlatırdı. Çok güzel yıllar geçirdik. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDI'
Doktorun İzmir'de kadın doğum hastalıkları üzerine özel bir muayenehanesi bulunduğunu, Gamze'nin de aynı dairede diyetisyen olarak muayenehane kullandığını belirten Tuğba Pekdiri Avcı, "İzmir'de aynı ofisi paylaşıyorlardı. Ancak bu çok fazla uzun sürmedi. Eşi, ofise gelen danışanlarından Gamze'yi kıskanıyordu. Psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı için çok sevdiği işini bırakıp eve kapandı. Daha sonra ise yeniden Antalya'ya taşındı. Burada çalışmaya başladı. Kısa süren bir ayrılık süreci yaşadılar. Bir süre sonra eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt da Antalya'ya geldi ve barışmak için çok uğraş verdi. İntihara bile kalkıştı. Bu süre içinde Gamze, Kaan için çok uğraş verdi. İntihardan vazgeçirdi. Tedavi olmasını sağladı. Ancak, sonuç ortada" diye konuştu.
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Gamze Kaçar Bozkurt'un kocası Yusuf Onur Kaan Bozkurt'u çok sevdiğini söyleyen Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Şubat ayı içinde bir kamera çalışmamız vardı. Sürekli el ele göz gözeydiler. Ben de çok mutlu olmuştum. Ancak, çok uzun sürmedi" dedi.
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'MEĞER CELLADINI KURTARMIŞ'
Gamze Kaçar Bozkurt'un emekli öğretmen olan babası Harun Kaçar ise dün yaptığı açıklamada, "Boşanacaklardı. Araya girdik, kızım boşanmaktan vazgeçti. Damadım, geçtiğimiz günlerde silahla intihara teşebbüs etti. Kızım intihardan vazgeçirdi. Meğer celladını kurtarmış. Olaydan bir gün önce, eşimin doğum günü için tüm aile bir araya gelmiştik. Çok mutluydular. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Kızım uyurken başına iki el ateş etmiş. Sonra da intihar etmiş" dedi.
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Kızı Gamze'nin öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığını ve gayet mutlu bir aile tablosu çizdiklerini belirten baba Harun Kaçar, aynı gün Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığını da kaydetti.
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'CANIM BABACAĞIM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt memleketi Eskişehir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bozkurt'un ilk eşinden olan kızı İdil Bozkurt Tosun, babasının tabutuna dokunup, "Canım babacığım" diyerek, gözyaşı döktü.
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DERGİ RÖPORTAJINDA, AŞKLARINI ANLATTILAR
Bozkurt çifti, Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer almıştı. 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti tanışma hikayelerini, aşklarını anlattı. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşiyle nasıl tanıştıklarını şu sözlerle ifade etti:
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"Sene 2016, aylardan haziran. Gamze Hanım'ı Facebook'tan ekledim. Tüp bebek uygulaması yapmam dikkatini çekmiş, çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük. Bu süreçte yüz yüze hiç görüşmedik ama sürekli iletişim halindeydik. İkimiz de 1 yıl birbirimize platonik bir şeyler hissetmişiz. O sıralarda bir tenis turnuvası için Antalya'ya gelmiştim ve Gamze Hanım'ı ofisinde ziyaret ettim. Hiç unutmam, o gün 7 tur tavla oynadık. Ve saatlerce sohbet ettik. Platonik hisler artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı."
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Rüya gibi geçen birkaç ayın sonunda Gamze Hanım'ın bir İstanbul seyahatinde onun haberi olmadan, aynı uçağa ben de bilet aldım. İlk şoku beni havaalanında görünce, ikinci şoku ise uçakta herkesin önünde hoparlörden en sevdiğimiz şarkı çalarken ona evlenme teklifi ettiğimde yaşadı. Anın büyüsüne o kadar kapıldık ki 'Evet' bile diyemeden parmağını bana uzattı ve mutlu son. Evlendik."
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'BENİ KAAN BEY'İN ZEKASI VE MERHAMETİ ETKİLEDİ'
Gamze Kaçar Bozkurt ise röportajda, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:"O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanların görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep çok zekice espriler yapar, hayran olurum. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim. Ayrıca kendisine fiziksel ve zihinsel olarak iyi bakar. Bakımlarını düzgün ve düzenli yapan bir adamdır."
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