Eski Yugoslavya'da görülmesi gereken kentler

Saraybosna, Bosna-Hersek Balkanlarda Osmanlı döneminde kurulan kentlerden biri olan Saraybosna, tıpkı Prizren ve Üsküp gibi Avrupa'nın bize en çok benzeyen kentlerindendir. Miljacka nehri ile ikiye ayrılan kentte 1992-1995 arasında süren iç savaşın izlerini bugün bile görmek mümkün. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand suikastı bu kentteki Latin Köprüsü yanında Gavrilo Princip adlı bir Sırp genci tarafından gerçekleştirilmişti. Günümüzde Boşnak, Sırp ve Hırvatların yaşadığı kentte kahve, börek ve çevapi adlı köfteleri oldukça ünlüdür. Saraybosna, Osmanlı tarihi için de çok önemli bir yere sahiptir. Saraybosna, bölge Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Osmanlı askerleri tarafından kurulmuştur. Kentin Kurucusu olan Gazi Hüsrev Bey aynı zamanda kentin en önemli camilerinden birinin de banisidir.