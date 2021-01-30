Esra Erol stüdyoda çıldırdı! 'Defol git'

SEVGİLİSİNİN ANNESİ DE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Yayından kovulan Salih stüdyodan çıkarken Esra Erol “Arsızlar pişkinler, böyle bir şey görmedim” diyerek kızgınlığını dile getirdi. Salih giderken kulisteki Nilüfer’i de götürmeye çalışınca genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Salih’in üstüne yürüyen anne ile bir kez daha ortalık karıştı ve canlı yayın kesildi.