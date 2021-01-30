• 30 Ocak 2021 - 12:56 • Son Güncelleme:
Esra Erol stüdyoda çıldırdı! 'Defol git'
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Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Hayriye Uysal isimli kadın Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi.
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Esra Erol, ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya’ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise canlı yayın karıştı. Bu ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.
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YAYIN KESİLDİ
Stüdyo bir anda karışırken, güvenlik ekipleri yayına girdi. Esra Erol durumu kontrol etmeye çalışırken yayın kesildi. Kesilen yayın bir kaç dakika sonra yeniden verilmeye başlandığında Esra Erol “Bütün bunların sebebi sensin” biliyorsun değil mi deyince Salih ‘evet’ diyerek yanıt verdi.
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