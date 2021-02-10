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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Franz Kafka Sözleri: Franz Kafka'nın Hayat Ve Aşk İle İlgili En Anlamlı Sözleri
    • 10 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:

    Franz Kafka Sözleri: Franz Kafka'nın Hayat Ve Aşk İle İlgili En Anlamlı Sözleri

    Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara bakıldığında en çok hayat ve aşk üzerine olduğu görülmektedir. Özellikle aşka dair dünyaca ünlü yazarların sözleri çok beğenilmektedir. Bu sözlerden en anlamlıları Franz Kafka sözleri olarak bilinir. Franz Kafka'nın aşk ve Hayatla ilgili en etkili sözleri arasından seçerek sizler için derledik.Franz Kafka yüzyılın en önemli edebiyatçılarındandır. 1883-1924 yılları arasında yaşamıştır. Hikaye, roman tarzında eserleri bulunmaktadır.

    • 10 Şubat 2021 - 14:49 • Son Güncelleme:
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    Franz Kafka Sözleri: Franz Kafka'nın Hayat ile İlgili SözleriHayata bakış açısı ile bilinen yazar Kafka En etkili hayat sözlerini söyleyenler arasındadır. Edebi bir üslupla söylediği sözler herkesi etkileyebilmektedir. Başarılı yazarın Hayata dair söylediği en etkili sözleri kaydederek dostlarınızla paylaşabilirsiniz.Franz Kafka Aşk İle İlgili En Anlamlı SözleriÜnlü yazarın derin bir aşk yaşadığı bilinmektedir. Bu sayede en anlamlı aşk sözlerini de gönülden söylemiştir. Yıllar sonra bile etkileyiciliğini kaybetmeyen Franz Kafka sözlerini resimli, resimsiz şekilde bulmak mümkündür. Sosyal medyanızda Franz Kafka'ya ait Hayat ve Aşk İle İlgili En Anlamlı Sözleri arasından seçerek kolayca paylaşabilirsiniz.

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    En kötü şey öldürmeyen acılardır.

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    Avunacak bir şeylerde bulamıyorum gözlerinde artık.

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    Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış.

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    Benim yalnızlığım insanlarla dolu...

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    Sonsuzluk olsam bile kendimin içinde çok darım.

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    Her şey olması gerektiği gibi: Üzüntülü ve ağır...

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    Her şeyim tastamam. Sadece bir daha kendime ihtiyacım var.

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    Son gün de ilk günkü gibi beklerim, severim milena

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    Olmamasına razıyım. Oluyormuş gibi olmasını ister.

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    Geçti artık, şimdi yalnız kendi hastalığımı, kendi esenliğimle düşünüyorum, ama ikisi de sen demeksin.

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    Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan.

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    Kötüye bir kere kapılarını açmaya gör, kendisine inanılmasını beklemez artık.

    14

    Odamda günlerdir yalnızım, ziyanı yok dünyada da yıllarca yalnız değil miydim?”

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    Yorgunum, hiçbir şey bilmiyorum; tek istediğim, yüzümü kucağına koymak, başımın üzerinde dolaşan elini hissetmek ve sonsuza dek öyle kalmak.

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    Ama bütün dumanların altında ateş vardır.

    17

    Seninle dünya arasındaki bir kavgada dünya üzerine bahse gir.

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    Belki bir şeylere sahipsin, ama kendi varlığın yok savına verdiği cevap, bir titreme ve yürek çarpıntısı oldu sadece.

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    Gerçek düşmandan sınırsız bir cesaret akar içinize.

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    Bence istediğin zaman yalnız kalabilmek mutluluğun en önemli nedenlerinden biridir.

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    Gerçek bölünemez, bu yüzden kendini tanıyamaz; her kim onu tanımak isterse bir yalan olmak zorundadır.

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    Bir kitap, içimizdeki donmuş denize inen balta gibi olmalı.

    23

    Kıyamet günü’nü böyle adlandırmamızın nedeni ancak bizim zaman kavramımızdandır; aslında o bir tür sıkıyönetim mahkemesidir.

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    Yasama başladığın anda iki görev; sınırlarını her an daraltmak ve bu sınırları aştığın anlarda da gizlenmeyi başarıp başaramadığını her an sorgulamak.

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    Kötü’nün ondan bir şeyler gizleyebileceğinize inanmanızı sağlamasına izin vermeyin.

    26

    İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.

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    Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?

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    Sanatımız, gözümüzün gerçek’le kamaşmasıdır.geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değil.

    29

    Giyotin gibi bir inanç. Onun kadar ağır, onun kadar hafif.

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    Kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Birincisi mükemmellik yani eylemsizliktir; ikincisi başlangıç yani eylemdir.

    31

    Bu dünya için koşumlarını takınman gülünç.

    32

    Bir merdivenin üzerine basılmaktan yeterince çukurlaşmamış basamağı, basamağın kendi açısından, işsiz çakılmış bir tahta parçasıdır yalnız.

    33

    Doğru yol gergin bir ip boyunca gider; yükseğe değil de, hemen yerin üzerine gerilmiştir bu ip. Üzerinde yürünmek değil de insani çelmelemek içindir sanki.

    34

    En kötüsü de sahip olmadığın şeylere ait olmandır.

    35

    Alelacele koşup yaşama sığınmıyorsa insan, yaşamdan zevk alabilir mi?

    36

    Kendini insanlığa bakarak sına. Şüphe edeni şüpheye, inananı inanca götürür bu.

    37

    Seninle dünya arasındaki bir kavgada dünya üzerine bahse gir.

    38

    Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır.

    39

    Ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında…

    40

    Umut olmasına var. Sınırsız denecek kadar çok umut var. Ama bizim için değil.

    41

    Ot gibi yaşamaktansa, uykusuz kalmak daha iyi.

    42

    Aylar sonra ilk defa gözlerim bir işe yarayacak, seni görerek.

    43

    Her şey bir aldatmacadır: en az yanılmaya bakmak, normal ölçüler içinde kalmak, en aşırının peşinden gitmek.

    44

    Dünyayla arandaki savaşımda, dünyanın yanında ol.

    45

    Kendimden başka hiçbir eksiğim yok.

    46

    Sanatımız, gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değil.

    47

    Kötü’ye bir kere kapılarını açmaya gör, kendisine inanılmasını beklemez artık.

    48

    Eğer bir hedefiniz varsa ama ona ulaşma yolunu göremiyorsanız, o yolun adı ‘tereddüt ‘tür.

    49

    Kötü’ye bir kere kapılarını açmaya gör, kendisine inanılmasını beklemez artık.

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    Kargalar, bir tek karganın göğü yok edebileceğini ileri sürer. Ona kuşku yok; ama göklerin kulağı duymaz böyle bir savı, çünkü gökler kargaların yokluğu demektir.

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