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    • 15 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:

    Fuzuli Sözleri: Fuzuli'nin Sevgi, Hayat Üzerine Söylediği En Güzel Ve Anlamlı Sözler

    Fuzuli, Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk divan şairinin en önemli temsilcisidir. Türk şiiri ve edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Anlamlı sözleri ile her insanın hayatına dokunmuş ve önemli ölçüde kalplerinde iz bırakmıştır. Fuzuli mahlası ile tanınan türk divan şairinin asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Fuzuli'nin hayatını, sözlerini ve eserlerini detayları ile derledik.

    • 15 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
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    Söylesem tesiri yok sussam gönül râzı değil.

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    Deliye hazine değil virane gerektir.

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    Yanağını görünce dün senin ey sevgili fuzuli can verdi hemen canım var deyip dururdu meğer bir emanetçiymiş.

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    Dünyaya ümit tutmak olmaz asla ölümü unutmak olmaz.

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    Ateşli ahı dağı eritmekten aciz kalmış dağ eri Ferhat’ın. Ne yapsın miskin işte o kadar imiş onun da aşkı.

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    Beklemek yaşamanın en acı veren en korkunç halidir.

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    Senin ayrılığında hayatı sona erdirme özelliği gizlidir ayrılığın ölüm demektir. Senden ayrı düşüp de hala yaşayanlara hayranım.

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    Cana tamah etme can elbet geçicidir.

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    Allah’ım! Yani aşk derdine tutsak etme hiç kimseyi ve ayrılık yarasıyla baş başa bırakma!

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    Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye selâmım almadılar.

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    Topraktan olanı toprağa vermek gerek.

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    Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.

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    Varlık gam tuzağıdır hür olmak yokluktadır.

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    Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad.

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    Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır ilim ise koca bir dedikodu.

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    Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse bu kader kaza ile önlenebilir mi?

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    Aşıklar zelil ve bayağı olur safa ve saygınlık sevilene yaraşır.

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    Tanrım aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.

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    Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz aşk olmasa güzellik yüz göstermez.

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    Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.

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    Aşk kalpten dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır.

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    Canını cananına vermektir kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın.

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    Aşktır ki vesairedir. Kapına geldik aşkı öğret bize ve aşkını ver yüreklerimize.

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    Yar için ağyare minnet ettiğim aybeyleme bağban bir gül için bin hare hizmetkâr olur.

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    Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayrı; kimse perişan olmasın aman!

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    Bana ne gönül ateşinden başka kimse yanar ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.

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    Dünyada her kim ki canını cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur.

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    Aşk ayıbı zamandır aşk canın belasıdır aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…

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    Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.

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    Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.

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    Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu ya bir başlangıç ve korkudur.

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    Öyle kötü haldeyim ki halimi görenler mutlu olur zamanın çarkından kimin neşesiz bir gönlü varsa.

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    Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var aşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var.

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    Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.

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    Hasretle baktıkça sana kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe delinir bağrım ta derinden…

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    Aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.

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    Göğsümü yar da gönlümün aşkla nasıl çırpındığını gör; pencere aç da her solukta havadan dalgalanan denize bak.

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    Başımın dönmesi misk kokulu kâküllerinden düşkünlüğüm ise dağınık saçlarını hatırlamaktan.

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    Ey gönlüm! Ver canını sevgilin bir süzgün bakışına bunun içindir çünkü seni bunca zaman canla başla beslediğim…

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    Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır.

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    Aşk derdinin yağmasından gönlümü ve canımı kurtarmaya çalışmam asla; amacım çapkın gözünün dikkatini çekebilmek içindir.

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    Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek. Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime ne kutlu bir an! Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman…

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    Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.

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    Onsuzluk yurduna varayım diyorsan eğer varlığını yok eyle tıpkı dünya gibi! Her gün dünyayı süsleyen güneş misali çek eteğini gördüklerinden.

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    Gönül kuşum dağınık saçların arasında yuva kurdu ey sevgili! Artı nerde olursam olayım veya iki elim kanda da olsa gönlüm senin yanındadır.

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    Aşk derdiyle başım pek hoş benim ey tabip bırak bana ilaç vermeyi. Bana derman vermeye ki senin dermanın beni helak edecek zehrin ta kendisidir.

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    Ey âşıklarını dert edinmeyen sevgili! Senin bu umursamaz tavrın halimi perişan eyledi. Bir gün olsun ne haldesin? Diye sormuyorsun ya asıl dert bu.

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    Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte o’ndan ibaret imiş. Zannım hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.

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