• 15 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
Fuzuli Sözleri: Fuzuli'nin Sevgi, Hayat Üzerine Söylediği En Güzel Ve Anlamlı Sözler
Fuzuli, Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk divan şairinin en önemli temsilcisidir. Türk şiiri ve edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Anlamlı sözleri ile her insanın hayatına dokunmuş ve önemli ölçüde kalplerinde iz bırakmıştır. Fuzuli mahlası ile tanınan türk divan şairinin asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Fuzuli'nin hayatını, sözlerini ve eserlerini detayları ile derledik.
• 15 Şubat 2021 - 13:38 • Son Güncelleme:
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