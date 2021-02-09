AA
• 09 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
Gaziantep'in han ve bedestenleri hem turizme hem ticarete katkı sağlıyor
Yapılan restorasyonlarla ayakta kalan 13 han ve 2 bedesten, yöresel ürünlerden tekstil ve hediyelik eşyalara çeşitli ürünlerin satıldığı yerler olarak öne çıkarken, turistlerin de ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar: "Kentteki ticaretin yoğunluğunu o devirde inşa edilen han sayılarından anlamak mümkündür. Hanların konumları incelendiğinde Antep'in ticaret merkezini oluşturdukları görülmektedir" dedi.
AA
• 09 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Gaziantep'te geçmişte kent hayatında önemli yer tutan han ve bedestenler, restorasyonlar sayesinde canlılığını koruyor. İnşa edildikleri dönemde güvenlik gerekçesiyle çoğu Gaziantep Kalesi civarında yapılan ve genellikle iki katlı olarak tasarlanan Lala Mustafa Paşa (Hışva), Zincirli Bedesten, Çekirdekçi, Tütün, Kemikli Bedesten, Tuz, Millet, Şire, İnceoğlu, Gümrük, Kürkçü, Maarif ve Anadolu hanları ile Yeni ve Bayaz Han halen ayakta duruyor.
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Yakar, hanlarda bir dönem tekstil üretimi de yapıldığını ifade ederek, "16. ve 17. yüzyılda şer'iye sicillerinde kaydedilmiş olan terekelerde tekstil malzemesi ve boyahane, hallaç ve bezzaz gibi iş kollarının adları geçmektedir. Bu dönemde Antep, tekstil ticaretinin merkezi olan Halep'in tekstil üretimine alternatif olmaktaydı.
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Bu bölgelere dağıtımı yapılacak değerli malların satışı, depolanması, korunmasının sağlanması için büyük yapılara duyulan ihtiyaç bu tür fonksiyonları içeren han, bedesten gibi büyük yapıların sayılarının artmasına neden olmuştur. Kentteki ticaretin yoğunluğunu o devirde inşa edilen han sayılarından anlamak mümkündür. Hanların konumları incelendiğinde Antep'in ticaret merkezini oluşturdukları görülmektedir."
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