Gaziantep'in han ve bedestenleri hem turizme hem ticarete katkı sağlıyor

Fatih Gökgöz de bedestenin 3 kapılı ve T şeklinde olduğuna dikkati çekerek, "Kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Pandemi öncesi turistlerin, turların mutlaka geldiği bir yerdi. Ziyaret etmeden gitmezlerdi. Her zaman ilgi olan bir yer. İnşallah eski günlere dönmeyi bekliyoruz." dedi.Ziyaretçilerden Arzu Tamer ise bedestenin tarihi atmosferinin kendisini etkilediğini ve çok sevdiğini belirterek, herkese ziyaret etme tavsiyesinde bulundu.