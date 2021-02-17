• 17 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
Gül İle İlgili Sözler: Kırmızı, Beyaz Ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler
Duyguların ifade edilmesinde en çok kullanılan çiçeklerden biri de güldür. Gerek muhteşem güzelliği, gerek hoş kokusuyla her rengi ayrı bir duyguyu temsil eder. Aşkın sembolü olan gül bazen tutkuyu, bazen özlemi bazen de ayrılığı anlatır. Aşkın her halini anlatan gül ile ilgili en manalı sözleri sizler için derledik.Gül dili olan bir çiçektir. Renkleriyle, bir araya geldiği buketteki sayılarıyla duygularımızı anlatır. Bazen tutkulu bir aşka dönüşür, bazen ayrılığı anlatır.
• 17 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
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Gül İle İlgili En Anlamlı SözlerGül üzerine söylenen özlü sözler büyük beğeni almaktadır. Herkes bu sözlerde kendinden bir parça bulur. Sadece gül bile bizlerde bazı duyguları uyandırmaya yeterlidir. Her rengi farklı manalı, her rengi nadidedir. Sizlerde içinizden gelen duyguları en güzel gül sözleri ile ifade edebilir, hislerinizi belli edebilirsiniz.Kırmızı, Beyaz ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Etkileyici SözlerGül üzerine söylenen sözlerin etkileyici olduğu bir gerçektir. Farklı renkleri manaları ile özdeş sözlerle anlam kazanmaktadır. Sizlerde hislerinizi Kırmızı, Beyaz ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözlerle duygularınızı anlatabilirsiniz.
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