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    • 17 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:

    Gül İle İlgili Sözler: Kırmızı, Beyaz Ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözler

    Duyguların ifade edilmesinde en çok kullanılan çiçeklerden biri de güldür. Gerek muhteşem güzelliği, gerek hoş kokusuyla her rengi ayrı bir duyguyu temsil eder. Aşkın sembolü olan gül bazen tutkuyu, bazen özlemi bazen de ayrılığı anlatır. Aşkın her halini anlatan gül ile ilgili en manalı sözleri sizler için derledik.Gül dili olan bir çiçektir. Renkleriyle, bir araya geldiği buketteki sayılarıyla duygularımızı anlatır. Bazen tutkulu bir aşka dönüşür, bazen ayrılığı anlatır.

    • 17 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
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    Gül İle İlgili En Anlamlı SözlerGül üzerine söylenen özlü sözler büyük beğeni almaktadır. Herkes bu sözlerde kendinden bir parça bulur. Sadece gül bile bizlerde bazı duyguları uyandırmaya yeterlidir. Her rengi farklı manalı, her rengi nadidedir. Sizlerde içinizden gelen duyguları en güzel gül sözleri ile ifade edebilir, hislerinizi belli edebilirsiniz.Kırmızı, Beyaz ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Etkileyici SözlerGül üzerine söylenen sözlerin etkileyici olduğu bir gerçektir. Farklı renkleri manaları ile özdeş sözlerle anlam kazanmaktadır. Sizlerde hislerinizi Kırmızı, Beyaz ve Siyah Güllerle İlgili Söylenmiş En Güzel Sözlerle duygularınızı anlatabilirsiniz.

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    En güzel güller en çabuk solarlar.

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    Dikensiz gül olmaz. Her diken gül vermez.

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    Karaçalıda gül bitmez.

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    Cahil kişi gülün güzelliğini görmez gider dikenine takılır.

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    Bugün kırmızı gülün bir başka daldan.

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    Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı.

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    Sevdiklerinize gül verin. Gülünüz yoksa gülüverin!

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    Gülün dostu dikendir. Gül gider diken durur.

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    Şu illerin taşı hiç bana değmez ille dostun gülü yaralar beni.

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    Seher yelinden gül perişan olur odun perişan olmaz.

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    Sen gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın.

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    Güle kıymet verilmezdi aşık ve maşuk olmasa.

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    Arif isen bir yeter kokmaya cahil isen gir bahçeye yıkmaya.

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    Dostluk gül olmaktır. Yaprağı ile de dikeni ile de.

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    Güneş herkesin üstüne eşit doğar ama gül başka leş başka kokar.

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    Ya rüzgâr ol dağlarıma gül taşı. Ya da oynatma dağlarımda bir taşı.

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    Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki. Kimi gider dikeni koparır kimi gülü.

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    Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun!

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    Her insanın dikeni vardır gülü vardır. Gülünü görecek oradan seveceksin.

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    Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı yahut dikenin acılarını hoş görmeli.

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    Gülün dikeni var diye üzüleceğimize. Dikenin gülü var diye sevinelim.

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    Senden bilirim yok bana bir faide ey gül gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

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    Güle sormuşlar neden dikenlisin diye beni gerçekten seven tutabilsin diye demiş.

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    Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura kimi gül yaprağına düşer.

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    Kopan gülün dalında durması ne kadar zorsa. Kırılan kalbin de onarılması o kadar zordur.

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    Ömrünü geçirse de güllerle bahçıvanlar bir gülü yeryüzünde gülden güzel kim anlar.

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    Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.

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    Gülü gülene ver kalbini sevene ver sevmek güzel şeydir. Kıymet bilene ver.

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    Gül solup gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan.

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    Ayın gece sabretmesi onu apaydın bir hale kor gülün dikene sabrı onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur.

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    Biz ikimiz bir gül gibiyiz. Gül dikensiz yapamazsa. Dikende gülden vazgeçemez.

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    Bu gül bir şeyin anısı olacak ama neydi unuttum. Kim bilir belki de sabah sabah yeniden açan umudun.

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    Üzülme! Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir.

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    Dikenden gül bitiren kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten kederi de sevinç haline sokabilir.

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    Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün seni sonsuza dek seviyorum.

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    Sanmayasın ki aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimin kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşad eder.

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    Bir tutam gül kokusu kalır tutan elde zannetme ki gül dikenin himayesinde dikenin itibarı gül sayesinde.

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    Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden erken açar. Ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle senin olan sana gelecektir…

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    Aşk gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalır ama dikenlerinden hesabını gülden soramazsın.

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    Misafirsin bu hanede ey gönül umduğunla değil bulduğunla gül hane sahibi ne derse o olur ne kimseye sitem eyle ne üzül.

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    Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

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    İnsanlar güller arasında dikenler bulunduğundan şikâyet edeceklerine dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir.

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    Aşk aynı gül gibidir. Rastgele tutarsan dikenleri batar yapraklarını açarsan duyguları akar tutmasını bilirsen o sana tapar.

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    Bir gül olmak isterdim neden mi? Beni koparıp kokladığında vücudunun derinliklerine girip Bir daha oradan çıkmamak için. Seni Seviyorum.

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    Bir gül kadar güzel ol ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ya yaşat ya da öldür ama asla yaralı bırakma.

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    Ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder. Gülün dikene sabretmesi güle güzel bir koku verir. Aslanın sabredip pislik içinde beklemesi onu deve yavrusu ile doyurur.

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    Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.

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    Anladım ki gönül çuvalında ki kelimeler sana yetmez Oysa gönlüm güzel olmazsa bahçemde gül dahi bitmez. Ey sevgili senin Aşkın daim olsun benim yaram olsa da fark etmez…

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    Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

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